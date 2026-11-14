عزّزت المملكة العربية السعودية جهودها في دعم جودة التعليم والتميّز المؤسسي بالدول العربية، من خلال زيارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026م، التي شهدت توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير التعليم والتكوين المهني، وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.



وجاءت الزيارة في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تدعمها المملكة لتطوير المنظومات التعليمية، والارتقاء بجودة مخرجاتها، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد والشامل.



وشملت الزيارة لقاءات مع وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، لبحث فرص التعاون في تطوير جودة التعليم والتميّز المؤسسي، وبناء القدرات والاستفادة من النماذج والخبرات العلمية التي يقدمها المركز.



ووقّع المركز ووزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف الموريتانية مذكرة تفاهم، مثّل المركز فيها مديره الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، وتهدف إلى تطوير منظومات الجودة والتميّز في التعليم والتكوين المهني، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة.



كما تضمن البرنامج لقاءً إستراتيجياً وجلسات فنية لمناقشة واقع التكوين المهني وتحديات تطوير الحوكمة والجودة، وزيارة ميدانية لمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط، للاطلاع على برامجها وتجهيزاتها وبحث سبل رفع كفاءة التدريب ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.



وتجسد الزيارة إسهام المملكة في دعم تطوير التعليم بالدول العربية، وتعزيز التعاون المؤسسي ونقل المعرفة، بما يدعم بناء قدرات وطنية مؤهلة ومنظومات تعليمية وتدريبية أكثر جودة وكفاءة.