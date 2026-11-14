ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم (السبت) أن الصين والولايات المتحدة ناقشتا خفض الرسوم الجمركية وتجارة السلع الزراعية وقضايا أخرى خلال أول اجتماع لمجلسهما التجاري والذي عقد أمس، وذلك قبل أيام من الاجتماع المرتقب بين رئيسي البلدين في شنتشن.



وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا «مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة» حول تنفيذ نتائج المشاورات الاقتصادية والتجارية السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب وتجارة السلع الزراعية وقضايا أخرى محل اهتمام مشترك.



ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الجانبان قد توصلا إلى أي اتفاقات، وذكرت الوزارة أن الجانبين سيواصلان استخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية وتوسيع نطاق التعاون وتقليص القضايا العالقة.

وعقب قمة عقدت في سبتمبر بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترمب في واشنطن، اقترح الجانبان حزمة من التخفيضات المتبادلة في الرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار، لكن الخطة لم تحسم بعد.