صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسمية (جامعة الدفاع الوطني) باسم (جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني).

و رفع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

وأكد أن تسمية الجامعة باسم (جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني) تُجسِّد ما تحظى به منظومة التعليم من رعاية واهتمام من القيادة، وتعكس عنايتها المستمرة ببناء الإنسان وإعداد القادة، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لصون أمن الوطن وتعزيز مكتسباته.

وقال: «إن هذه التسمية تعد حافزاً لمواصلة الجامعة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، ودعم صناعة القرار في مجالات الدفاع والأمن الوطني، تحقيقاً لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع التي رسم خارطتها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.»