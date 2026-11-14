تمكنت السلطات الأمريكية من مصادرة أصول رقمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن تحركات واسعة لتعقب مليارات الدولارات التي استولى عليها قراصنة إلكترونيون خلال هجوم استهدف منصة تداول العملات المشفرة «بينانس».



وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له المنصة في 29 أكتوبر الماضي أسفر عن سرقة أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، فيما نجحت جهود مشتركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في تجميد أكثر من 2.7 مليار دولار من الأموال المنهوبة، بما يعادل نحو 45% من إجمالي المبالغ المسروقة.



وبحسب ما نقلته شبكة «CNBC»، فإن السلطات الأمريكية تواصل تعقب بقية الأصول المسروقة، بالتعاون مع شركات العملات المشفرة ومزودي الخدمات الرقمية، في محاولة لمنع نقل الأموال أو غسلها عبر شبكات التداول المختلفة.



وأوضحت أن مصادرة الأصول الرقمية تمت بموجب أوامر قضائية، فيما تستمر عمليات ملاحقة الأموال المسروقة، بالتزامن مع محاولات القراصنة إخفاء مصادرها وتحويلها عبر قنوات متعددة داخل سوق العملات المشفرة.



وفي عملية منفصلة، أعلنت السلطات الأمريكية الاستيلاء على بنية تحتية سحابية استُخدمت في تشغيل شبكة احتيال إلكتروني تُعرف باسم «FaceStealer»، تسببت في سرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 18 شهراً.



واعتمدت الشبكة على استدراج الضحايا إلى اجتماعات مرئية مزيفة، باستخدام حسابات إلكترونية مخترقة ومقاطع فيديو مسروقة لأشخاص يعرفونهم، مع توظيف تقنيات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإقناع المستهدفين بمصداقية الاتصالات.



واستغل منفذو الهجمات هذه الأساليب لخداع الضحايا والاستيلاء على أصولهم الرقمية، في وقت تكثف فيه السلطات الأمريكية جهودها لتفكيك شبكات الاحتيال الإلكتروني وتعقب الأموال الناتجة عنها.