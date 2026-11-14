كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو حقيقة اقتراب المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم من مغادرة صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية انتقال حمزة عبدالكريم إلى نادي كومو الإيطالي في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر، في ظل قلة مشاركاته تحت قيادة مدرب برشلونة هانز فليك.

حمزة مستمر مع برشلونة

وبحسب ما أورده رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، نفى مقربون من حمزة عبدالكريم وجود أي مفاوضات مع نادي كومو، مؤكدين عدم وجود نية لدى اللاعب لمغادرة برشلونة خلال شهر يناير المقبل.

وانضم حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من الأهلي المصري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الكتالوني خيار ضمه نهائياً، عقب تألقه مع فريق الشباب.

12 دقيقة فقط هذا الموسم

وقرر هانز فليك تصعيد المهاجم المصري إلى الفريق الأول مطلع الموسم الجاري، لكن اللاعب لم يشارك سوى لمدة 12 دقيقة فقط في منافسات الدوري الإسباني.