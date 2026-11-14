تواصل السعودية دعمها التنموي السخي للشعب اليمني عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي رسّخ مسار «بناء الإنسان وتنميته» كركيزة محورية في استراتيجيته التنموية، عبر تنفيذ نحو 40 برنامجاً ومبادرة نوعية استهدفت تطوير القدرات، وتأهيل الكفاءات الوطنية، والتمكين الاقتصادي، ودعم سبل العيش؛ ما أسهم في رفد القطاعات الحيوية بكوادر متخصصة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية نحو التعافي والاستدامة.



وتوزعت مبادرات البرنامج التنموية لتشمل تدريب الشباب وربطهم بسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتطوير مهارات العاملين في المؤسسات الخدمية، تلبيةً للاحتياجات الملحة في مختلف المحافظات اليمنية.



تمكين الشباب والمرأة.. حاضنات أعمال وفرص نوعية



وفي مسار ريادة الأعمال، نجح برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» في ربط الباحثين عن عمل، وطلاب الجامعات في سنواتهم النهائية، ورواد الأعمال بسوق العمل، عبر تزويدهم بالأدوات المهارية اللازمة لإيجاد فرص عمل حر ومشاريع تتواءم مع السوق، مرتكزاً على ثلاثة محاور: التدريب الوظيفي، والتوظيف الذاتي، ومسارات العمل.



وعلى صعيد تمكين المرأة، أعدّت البرامج المخصصة للسيدات كوادر نسائية قادرة على تأسيس مشاريع حرة وفق أسس مهنية؛ حيث أسهم «برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات» في تأسيس أول حاضنة أعمال نسائية في مأرب، وتأهيل 60 سيدة، ودعم 35 مشروعاً بالتمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية.



الأمن الغذائي والمائي.. 13 ألف فرصة عمل وطاقة نظيفة



وفي قطاع سبل العيش، وفّر البرنامج أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مطوّراً مهارات صغار المنتجين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بأساليب مبتكرة.



وتوسع عبر «مشروع تعزيز سلسلة القيمة الزراعية» ليشمل نحو 2300 أسرة في أبين ومأرب وحضرموت، وتدريب مصدّري البن اليمني للوصول إلى الأسواق، فضلاً عن دعم الصيادين بقوارب حديثة بمحركاتها وبرامج تدريبية رفعت كفاءتهم الإنتاجية.



وامتدت مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز الأمن المائي في عدن وحضرموت ومأرب؛ مستهدفةً نحو 800 ألف مستفيد في عدن، و1.7 مليون في حضرموت، وأكثر من 368 ألفاً في مأرب، لرفع القدرة الإنتاجية لحقول المياه وخفض كلفة التشغيل، مع تأهيل كوادر فنية محلية لإدارة منظومات الطاقة الشمسية.



فيما يخدم «مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة» أكثر من 62 ألف مستفيد في 16 مديرية بخمس محافظات، عبر تشغيل الآبار ومنظومات الري، وإمداد المدارس والمراكز الصحية والمنازل بالطاقة النظيفة.



المسكن الملائم والتعليم الرقمي



ودخل «مشروع المسكن الملائم» مرحلته الثانية بترميم 620 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في ثلاث محافظات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استكمالاً لمرحلته الأولى التي أعادت تأهيل 650 وحدة في مديريتي المعلا وخور مكسر بعدن استفادت منها 900 أسرة، موفراً فرص عمل وتدريب في قطاع التشييد.



وفي قطاع التعليم، مكّن «مشروع الوصول إلى التعليم في الريف» في مرحلته الأولى 150 فتاة من التدريس بعد نيلهن دبلوم المعلمين، فيما تستهدف المرحلة الثانية رفع العدد إلى 450 مستفيدة في ست محافظات لنيل الدبلوم العالي.



وبالتوازي، يدرب «مشروع التمكين الرقمي» 500 معلم ومعلمة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتصميم التعليمي الرقمي، بينما منح «برنامج الشهادات الدولية المهنية» 200 معلم ومعلمة شهادات معتمدة لمواكبة أعلى المعايير التعليمية.



تطوير المؤسسات والكوادر الصحية والرياضية



مؤسسياً، عزز «برنامج بناء وتنمية القدرات المؤسسية» المنطلق منتصف 2021م أداء وزارتي التخطيط والمالية اليمنيتين، أعقبته ورشة دولية في نوفمبر 2022م بمشاركة 8 منظمات أممية ودولية.



وشهد العام الحالي تدريب 44 كادراً في قطاع الاتصالات بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، و153 من منسوبي وزارة الشباب والرياضة اليمنية في أربعة مسارات بالتعاون مع وزارة الرياضة السعودية.

الري الزراعي بدعم من البرنامج السعودي

وفي القطاع الصحي والنقل، التحقت الكوادر الطبية ببرامج تخصصية كالبورد العربي ودبلوما الرعاية التنفسية والعناية المركزة، فيما هيأت برامج التدريب في مطاري عدن والغيضة الكوادر للاستجابة السريعة للطوارئ وصيانة عربات الإطفاء.



وذلّلت ورش العمل المعوقات أمام العاملين في المقاولات والزراعة، حيث نُفذت المشاريع عبر مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين لتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.



يُذكر أن هذه المبادرات تندرج ضمن منظومة متكاملة تضم 300 مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 8 قطاعات حيوية، تشمل: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية قدرات الحكومة اليمنية.