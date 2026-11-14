صعّد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على إسرائيل، مطالباً بفتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد التعافي المبكر فوراً ودون قيود، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الفيضانات والأمطار الغزيرة، وأغرقت عشرات الآلاف من خيام النازحين.



وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم (السبت)، إن إسرائيل مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار توزيعها على نطاق واسع، محذراً من أن الفيضانات الشديدة تزيد من تدهور الظروف المعيشية لسكان أنهكتهم الحرب والأزمة الإنسانية المتفاقمة.



وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على ضرورة تيسير إسرائيل عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأوضحت أن الأوضاع المناخية القاسية فاقمت معاناة السكان، فيما أثارت الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى ناصر قلقاً بالغاً لدى الاتحاد الأوروبي.



ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين في القطاع، ومقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وفقاً للدفاع المدني الفلسطيني والمستشفيات.



وتزامنت الكارثة الإنسانية مع تصعيد عسكري إسرائيلي، إذ قُتل 11 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بضربات إسرائيلية، (الخميس)، بحسب مصادر صحية فلسطينية، بينهم ستة في غارة استهدفت مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، في أعلى حصيلة منذ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي.



وأقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم، زاعماً أنه استهدف قائد لواء خان يونس في حركة حماس محمد أبو إسماعيل، وعناصر آخرين قال إنهم كانوا يختبئون داخل المستشفى.