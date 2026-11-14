في تحول مهم بشأن الوقاية من سرطان البروستاتا والكشف المبكر عنه، أوصت جمعية السرطان الأمريكية الرجال في منتصف العمر بالخضوع لفحوصات دورية للكشف عن المرض، داعية أصحاب الخطورة المتوسطة إلى إجراء تحليل دم كل عامين بين سن 50 و69 عاماً، فيما شددت على ضرورة بدء الفحوصات مبكراً وبمعدل سنوي للرجال الأكثر عرضة للإصابة.

وتُمثل التوصيات الجديدة، التي أعلنتها الجمعية (الخميس) الماضي، تغييراً في إرشاداتها السابقة المتعلقة بفحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وهو تحليل دم بسيط يساعد على رصد مؤشرات قد تدل على وجود سرطان البروستاتا، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال.

وبحسب الإرشادات المحدثة، ينبغي للرجال المعرضين لمخاطر مرتفعة، ومن بينهم الرجال السود وأصحاب التاريخ العائلي القوي للمرض، بدء الفحص في سن 45 عاماً، مع تكرار تحليل PSA مرة سنوياً.

لماذا غيّرت جمعية السرطان الأمريكية توصياتها؟

منذ عام 2010، كانت جمعية السرطان الأمريكية توصي الرجال الذين لا يواجهون عوامل خطورة مرتفعة بمناقشة قرار إجراء تحليل PSA وتكراره مع أطبائهم، دون تحديد جدول زمني موحد للفحص.

ويُنتج البروتين الذي يقيسه التحليل كل من خلايا البروستاتا الطبيعية والسرطانية، ولذلك فإن ارتفاع مستوياته في الدم قد يشير إلى وجود ورم، لكنه لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان؛ إذ يمكن أن ينتج أيضاً عن تضخم البروستاتا الحميد أو ارتفاع مؤقت مرتبط بممارسة تمارين بدنية شاقة.

وجاء تعديل التوصيات بعد تطور فهم الأطباء لفوائد الفحص الدوري في اكتشاف سرطان البروستاتا قبل انتشاره ووصوله إلى مراحل أكثر صعوبة في العلاج، إلى جانب تحسن الوسائل المستخدمة لتقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن الفحوصات غير الضرورية.

وكانت الفحوصات الواسعة باستخدام تحليل PSA قد أثارت انتقادات في السابق، بسبب تشخيص أورام بطيئة النمو لا تشكل خطراً كبيراً على حياة المريض، ما أدى إلى إخضاع بعض الرجال لعلاجات وتدخلات طبية غير ضرورية، فضلاً عن فحوصات متابعة لمصابين تبين لاحقاً أنهم لا يعانون السرطان.

لكن الإرشادات الجديدة تشير إلى إمكانية الحد من هذه المخاطر عبر إعادة تحليل PSA للتأكد من استمرار ارتفاعه، أو الاستعانة بفحص التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد المرضى الذين يحتاجون إلى أخذ عينة من البروستاتا، فضلاً عن مراقبة الأورام منخفضة الخطورة بدلاً من اللجوء مباشرة إلى العلاج المكثف.

من الأكثر حاجة إلى فحص البروستاتا سنوياً؟

حددت جمعية السرطان الأمريكية فئات الرجال الأكثر عرضة للإصابة، ودعتهم إلى بدء الفحص في سن 45 عاماً بدلاً من الانتظار حتى سن 50 عاماً.

وتشمل هذه الفئات الرجال السود، وكذلك من لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان البروستاتا، ويُقصد بذلك وجود قريب من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأخ أو الابن، شُخّص بالمرض قبل بلوغه 65 عاماً، أو وجود أكثر من قريب من الدرجة الأولى مصاب بالمرض في أي عمر.

وبالنسبة للرجال الذين لديهم قريب واحد من الدرجة الأولى شُخّص بسرطان البروستاتا بعد سن 65 عاماً، توصي الجمعية أيضاً ببدء الفحص عند سن 45 عاماً، لكن يمكن الاكتفاء بإجرائه مرة كل عامين بدلاً من الفحص السنوي.

وأكدت التوصيات أن تحديد مواعيد الفحص يجب أن يراعي مستوى الخطورة الفردية، وليس العمر وحده.

متى يجب التوقف عن فحص سرطان البروستاتا؟

وضعت الإرشادات الجديدة ضوابط تتعلق بالعمر والحالة الصحية عند تحديد موعد التوقف عن الفحوصات الدورية.

فبالنسبة للرجال الذين يعانون تدهوراً صحياً شديداً ولا يُتوقع أن يعيشوا أكثر من 10 سنوات، لا توصي الجمعية بإجراء الفحص.

أما الرجال الذين يبلغون 70 عاماً، فيُنصح بأن يناقشوا مع أطبائهم مدى الاستمرار في الفحوصات، نظراً إلى أن فوائد الكشف في هذه المرحلة العمرية تصبح أقل وضوحاً.

كما لم تعد الجمعية توصي بإجراء الفحص الروتيني لمن يبلغون 75 عاماً، مع الإقرار بأن بعض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و79 عاماً ويتمتعون بصحة جيدة قد يختارون مواصلة الفحص بعد مناقشة الأمر مع الطبيب.

وتنصح الجمعية بعدم إجراء فحوصات الكشف عن سرطان البروستاتا بمجرد بلوغ سن 80 عاماً.

أكثر من 333 ألف إصابة متوقعة بسرطان البروستاتا في أمريكا

ويُعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال، وسط توقعات جمعية السرطان الأمريكية بتشخيص أكثر من 333 ألف رجل بالمرض في الولايات المتحدة خلال عام 2026، فيما يُرجح أن يتسبب في وفاة نحو 36 ألفاً.

وتعزز هذه الأرقام أهمية الكشف المبكر، خصوصاً أن فرص النجاة من سرطان البروستاتا تكون مرتفعة عند اكتشافه في مراحله الأولى، قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ويصبح علاجه أكثر صعوبة.