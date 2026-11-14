وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صدمة للنجم محمد صلاح، بعد ساعات من احتفاله بتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم مدربه السابق حسام حسن، واعتلاء صدارة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

ثنائية واحتفال بالرقم 70

وسجل صلاح هدفين خلال فوز مصر على مالاوي بخمسة أهداف دون رد، أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعقب المباراة، ظهر صلاح مبتسماً وهو يحمل ورقة كُتب عليها الرقم «70»، احتفالاً بتجاوزه حسام حسن، الذي سجل 69 هدفاً بقميص منتخب مصر.

«فيفا» يصدم صلاح

لكن «فيفا» وجه صدمة لمحمد صلاح، بعدما أعاد تعديل تقرير سابق نشره عقب مباراة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، أشار فيه إلى أن صلاح وصل إلى 68 هدفاً، ليصبح على بُعد هدفين فقط من تجاوز حسام حسن وانتزاع لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وهو ما بدا أنه تحقق بتسجيله ثنائية أمام مالاوي.

ومع تصاعد الجدل بشأن عدد أهداف محمد صلاح، عدل «فيفا» تقريره المنشور عقب مباراة نيوزيلندا، موضحاً أن رصيد صلاح بلغ 66 هدفاً، وليس 68، ما يعني أن رصيده ارتفع إلى 68 هدفاً بعد ثنائيته أمام مالاوي، ليظل متأخراً بهدف واحد عن حسام حسن، الذي لا يزال يحتفظ بلقب الهداف التاريخي للمنتخب المصري.

فرصة جديدة أمام صلاح

وبات بإمكان صلاح معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، إذا سجل هدفاً في مباراة مالاوي المقررة (الثلاثاء) القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية، فيما سينفرد بلقب الهداف التاريخي إذا سجل هدفين أو أكثر.