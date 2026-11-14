دخل الفنان المصري أحمد السقا في خلاف مع المنتج هشام سليمان، بعدما رفض الاعتذار الذي قدمه الأخير على خلفية تصريحاته عن كواليس مسلسل «نسل الأغراب»، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بسبب حديثه عن الأجر الذي كان يتقاضاه مساعد مصفف شعر الفنان أثناء التصوير.

ورد السقا على اعتذار المنتج برسالة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أكد خلالها أن ما يجمعهما من صداقة ومواقف مشتركة على مدار سنوات لا يستدعي الاعتذار، مشيراً إلى تقديره لسليمان ودوره في مشواره الفني، ومستعيداً ذكريات تعاونهما في فيلم «تيتو».

رسالة السقا إلى هشام سليمان

وأكد السقا أن سليمان بمثابة أخ أكبر له، مشيراً إلى أنهما تعاونا في أعمال فنية مهمة، كما استعاد مواقف سابقة تنازل خلالها عن أجزاء من أجره من أجل تنفيذ أفلام جيدة والمساهمة في تقديم نجوم جدد.

وأضاف السقا في رسالته موجهاً حديثه إلى هشام سليمان: «اعتذارك غير مقبول، لأنه عيب أنك تعتذر لأخيك الصغير»، مشيراً إلى أن المنتج كان شاهداً على تنازلات عديدة قدمها من أجره من أجل تنفيذ أفلام مميزة وإتاحة الفرصة لظهور نجوم جدد.

واختتم رسالته قائلاً: «أبقى قليل الأصل ومش متربي لو فهمتك غلط يا إتش، بحفظ المقامات»، مؤكداً تقديره للعلاقة التي تجمعهما والمواقف التي ساند فيها كل منهما الآخر على مدار سنوات.

اعتذار المنتج بعد التصريحات

وكان هشام سليمان قد نشر اعتذاراً عبر حسابه على «فيسبوك»، موجهاً حديثه إلى مصفف الشعر طه عبد الوهاب، بعد ذكر اسمه خلال ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما قدم اعتذاره إلى أحمد السقا، واصفاً ما حدث بأنه زلة لسان.

تفاصيل أزمة «كوافير نسل الأغراب»

وتعود بداية الأزمة إلى ندوة «ماستر كلاس» ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث خلالها سليمان عن كواليس إنتاج مسلسل «نسل الأغراب»، وكشف أن مساعد مصفف الشعر الخاص بالسقا كان يتقاضى 25 ألف جنيه أسبوعياً، مقابل مسح العرق عن وجه الفنان أثناء التصوير.

وأوضح أن ظهور السقا حليق الرأس في المسلسل كان يتسبب في انعكاس أشعة الشمس على رأسه وزيادة التعرق، ما استلزم وجود مساعد يتولى مسح العرق بصورة مستمرة، كما دعا إلى تقليص أعداد المساعدين والعاملين في مواقع التصوير للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

«تيتو» يجمع السقا وسليمان

ويعد فيلم «تيتو» من أبرز محطات التعاون الفني بين أحمد السقا وهشام سليمان، والذي طرح عام 2004 للجمهور في جميع السينمات العربية، وحقق حينها نجاحاً واسعاً في إيرادات شباك التذاكر.