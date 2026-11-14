اختتمت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مشاركتها في ملتقى أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلي اللجان البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية والمنظمات الإقليمية، وعدد من قيادات الحركة البارالمبية حول العالم.



وشهد الملتقى، الذي أقيم تحت شعار «معاً نحو العمل»، سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، تناولت التوجهات المستقبلية للحركة البارالمبية، وفي مقدمتها الخطة الإستراتيجية للجنة البارالمبية الدولية للفترة 2027–2030، وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الأعضاء، وتطوير منظومة الرياضات البارالمبية على المستويين الدولي والإقليمي.



وترأس وفد اللجنة المشارك في الملتقى الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، بمشاركة مستشار اللجنة للشؤون البارالمبية فهد القباع، والفارس البارالمبي أحمد الشربتلي.



وناقشت أعمال الملتقى عدداً من المحاور المتعلقة بالحوكمة والتخطيط الإستراتيجي، وتطوير خدمات اللجان الأعضاء، وآليات الدعم والتمويل، إلى جانب مستجدات التصنيف الرياضي، وتوسيع قاعدة المشاركة في الرياضات البارالمبية، وتعزيز فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأنشطة والبرامج الرياضية، وتطوير القيادات والكفاءات العاملة في القطاع البارالمبي.



كما استعرض المشاركون مستجدات الدورات البارالمبية القادمة، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب بين اللجان الوطنية والاتحادات الدولية، بما يسهم في تعزيز استدامة الحركة البارالمبية وتطوير بيئة رياضية أكثر شمولاً وإتاحة للرياضيين من مختلف الفئات.



وتأتي مشاركة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الملتقى امتداداً لجهودها الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المنظمات والمحافل الرياضية الدولية، وتوطيد علاقات التعاون مع الجهات المعنية بتطوير الرياضات البارالمبية، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في دعم الرياضيين البارالمبيين وتطوير منظومة الرياضة البارالمبية في المملكة.