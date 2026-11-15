أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، مساء (السبت)، أنها وقوات الجيش استعادت السيطرة على ثماني مناطق في ولاية غرب كردفان بعد عمليات واسعة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.



وأفادت في بيان بأن القوات المسلحة والقوة المشتركة نفذت عمليات تمشيط واسعة بمحافظة الخوي بولاية غرب كردفان، أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستعادة السيطرة على ثماني مناطق.



وذكرت أن تلك المناطق هي خماس حلاب، وخماس الدونكي، وخماس الناير، وخماس حجر، وخماس حمير، وخماس أم عريق، وخماس أبوحنتوتة، ومنطقة مركب.



وأكدت أن القوات تمضي بثبات في أداء واجبها الوطني، بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر حتى يتحقق الأمن والاستقرار وتُصان كرامة المواطنين في كل ربوع السودان.



وتتكون القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور من فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020، وهي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.



وتبرز ضمن مكوناتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.



وسيطر الجيش السوداني على ثلاث مناطق بولاية غرب كردفان شرقي مدينة النهود ثاني أكبر مدن الولاية، بحسب مصادر عسكرية.



وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تقدمها في ولاية غرب كردفان وسيطرت على مناطق خماسات ومركب وأم عويشة وعدد من القرى شرقي مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وشددت على أن القوات تواصل تقدمها في اتجاه مدينة النهود بولاية غرب كردفان بعد أن فرضت سيطرتها على مدينة الخوي (الجمعة). وبث عناصر من الجيش والقوات المساندة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق دخولهم إلى مناطق خماسة وأم عويشة.



وتأتي هذه التطورات عقب تقدم الجيش في ولاية غرب كردفان أخيراً، وسيطرته على مدينة الخوي، (الجمعة)، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة النهود بولاية غرب كردفان. كما سيطر الجيش السوداني والقوات المساندة له على مدينة الخوي بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق إعلان مسؤولين سودانيين. فيما سيطرت قوات الجيش على منطقة عيال بخيت شمال غربي مدينة الخوي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.