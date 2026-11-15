توقعت شبكة NBC News الأمريكية فوز النائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا بمقعد ألاسكا في مجلس الشيوخ، فيما يتواصل فرز الأصوات بالولاية في السباق الأخير غير المحسوم في المجلس بعد الانتخابات النصفية.

ورفعت بيلتولا تقدمها الضئيل على السيناتور الجمهوري دان سوليفان، مع كل دفعة جديدة من الأصوات أُعلن عنها هذا الأسبوع. وغيرت الشبكة تصنيف السباق من غير محسوم إلى «مرجح للديمقراطيين»، ويعني تصنيف النتيجة بأنها «مرجحة» أن مكتب القرار الانتخابي في الشبكة لديه ثقة لا تقل عن 95% في فوز بيلتولا بالسباق.



يذكر أن انتخابات ألاسكا هي السباق الوحيد المتبقي في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2026، وفي حال تأكد فوز بيلتولا، فسيحصل الديمقراطيون على أغلبية من 56 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين في مجلس الشيوخ في يناير القادم. وحسم الديمقراطيون المقعد الـ55 في المجلس، بعد فوز تاريخي لمرشح الحزب في مسيسيبي سكوت كولوم، الذي أصبح أول سيناتور من أصول إفريقية عن الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية.



وبعد مرور أسبوع على إغلاق مراكز الاقتراع، لم يحسم سباق ألاسكا مع استمرار فرز الأصوات. ويعود السبب في تأخر إعلان النتيجة، إلى أن سكان ألاسكا يصوتون بأعداد كبيرة عبر البريد، وتُحتسب بطاقات الاقتراع التي تحمل ختم البريد بتاريخ يوم الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر، ما دامت قد وصلت بحلول 13 نوفمبر، وبعد ذلك بأيام قليلة بالنسبة إلى الناخبين المقيمين في الخارج، شريطة استيفائها الشروط. وفي سباق يتسم بهذا التقارب الشديد في النتائج، تكتسب هذه الأصوات الأخيرة أهمية كبيرة، لا سيما في ظل نظام التصويت التفضيلي المعمول به في ألاسكا. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، يُستبعد المرشح الذي حصل على أقل عدد منها، وتُحتسب أصوات الخيار الثاني للناخبين الذين صوتوا له. وتتكرر العملية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية.