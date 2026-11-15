أصدر القضاء الأردني، اليوم (الأحد)، حكماً بإعدام منفذي هجوم الكنيسة الأرثوذكسية في محافظة الكرك الشهر الماضي. وقضت محكمة أمن الدولة، بإعدام الأشخاص الثلاثة الذين دينوا بالهجوم على الكنيسة في بلدة الحمود.



وجرمت المحكمة أحد منفذي العملية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».



ومن المقرر أن يرفع الحكم إلى محكمة التمييز، علماً أنه في حالات الإعدام لا يُنفذ الحكم حتى بعد تصديقه من محكمة التمييز إلا بعد مصادقة الملك عليه، عملاً بأحكام الدستور الأردني.



وكانت السلطات الأردنية، أعلنت أسماء وهويات منفذي الهجوم عقب توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء. وكشفت حينها أن المنفذين هم الشقيقان مشعل وهزاع زيدان محمد، إضافة إلى أحمد سامي حسين.



وشهدت بلدة الحمود في 23 أكتوبر الماضي اعتداء مروعاً خلال تشييع أحد سكانها، إذ هاجم ثلاثة مسلحين جمعاً من المشاركين في الجنازة بكنيسة القديس جاورجيوس. ثم راحوا يطلقون النار مستهدفين الناس العزل، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، قبل أن يلوذوا بالفرار، إلا أن الأمن الأردني نجح في إلقاء القبض عليهم.



وتوعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني منفذي العمل الإرهابي بأشد العقوبات، مؤكداً "الضرب بيد من حديد كل من يتطاول على البلد". ووجه بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتكثيف العمل على تجفيف منابعه.



يذكر أن محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفاً، تضم وجوداً مسيحياً وازناً لعشائر مثل الهلسا والحجازين. وتتركز العائلات المسيحية في أحياء معينة مثل "حارة المسيحيين" في مركز المدينة.