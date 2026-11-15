رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السماح لنجم «السيليساو» رافينيا بالعودة إلى نادي برشلونة، رغم طرده في مواجهة اليابان وغيابه عن المباراة الودية المقبلة أمام سنغافورة، المقررة الثلاثاء.

وخاض مهاجم برشلونة مباراة البرازيل أمام اليابان، السبت، في سنغافورة، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بنتيجة 2-3.

وشهدت المباراة جدلاً واسعاً، بعدما تعرض النجم البرازيلي والمدرب كارلو أنشيلوتي للطرد في الوقت بدل الضائع، إثر اعتراضهما بشدة على الهدف الياباني الأخير، الذي سبقه تدخل واضح ضد جواو غوميز.

رافينيا موقوف.. والبرازيل تتمسك ببقائه

ولن يتمكن رافينيا من المشاركة في اللقاء المقبل بسبب الإيقاف لمباراة واحدة، وفقاً لما أكدته مصادر من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لصحيفة «سبورت» الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه كان من المنطقي استبعاد رافينيا من المعسكر، للسماح له بالعودة مبكراً إلى برشلونة، وهو الإجراء الذي اعتاد الاتحاد البرازيلي تطبيقه في المباريات الودية ومباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

لكن الاتحاد اتخذ هذه المرة قراراً مغايراً، وهو ما أكده المنسق التنفيذي العام لمنتخبات الرجال بالاتحاد البرازيلي رودريغو كايتانو، خلال حديثه في المنطقة المختلطة بالملعب الوطني في سنغافورة.

وقال كايتانو: «رافينيا سيبقى معنا، ومبدئياً سيواصل وجوده في المعسكر، فلا معنى لرحيله، لأنه أحد قادة المنتخب».

رحلة طيران طويلة

ومن شأن هذا القرار تأخير عودة اللاعب إلى برشلونة، في رحلة جوية تمتد لنحو 11 ألف كيلومتر وتستغرق أكثر من 12 ساعة.

كما سيؤخر ذلك استعداداته وتأقلمه مجدداً مع فارق التوقيت بين سنغافورة وبرشلونة، والبالغ 7 ساعات، قبل المواجهة المقبلة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، والمقررة الأحد 22 نوفمبر، أمام فياريال على ملعب «كامب نو».