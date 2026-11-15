رد مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان على الشائعات المتداولة بشأن توتر علاقته بقائد «الديوك» كيليان مبابي خلال الفترة الأخيرة، نافياً وجود أي خلاف بينهما.

«مجرد تفاهات»

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تركيا، المقررة اليوم (الأحد) ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية: «لا أفهم ذلك، لكن الأمر ليس خطيراً، ولهذا لن أدخل في هذا النقاش، علاقتي بمبابي هي علاقة مدرب بلاعب، والأمور تسير بشكل مثالي، هذه مجرد تفاهات، ومن المؤسف والمزعج إلى حد ما سماع مثل هذه الأمور».

وجاءت تصريحات زيدان بهدف وضع حد للتكهنات المحيطة بعلاقته بمبابي، بعدما تحدثت تقارير عن وجود بعض حالات سوء الفهم بين الثنائي، كما أثارت طريقة تعامل المدرب مع مهاجم ريال مدريد تساؤلات خلال المعسكرات الأخيرة.

مركز مبابي يشعل الجدل

وبحسب التقارير، شعر مبابي بالإحباط بسبب رغبة مدربه في البداية في إعادة توظيفه على الجهة اليسرى، بينما يفضّل اللاعب المشاركة في مركز قلب الهجوم.

وخلال المعسكر الأول، تردد أن زيدان أبدى استياءه من مغادرة مبابي معسكر المنتخب بعد شعوره بآلام بدنية خلال مواجهة تركيا، رغم أن قائد المنتخب شارك لاحقاً في المباراة التالية كاملة مع ريال مدريد أمام فياريال.