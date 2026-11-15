وأنا أغادر معرض الشارقة الدولي للكتاب بعد أكثر من أحد عشر يوماً قضيتها بين أروقته وأجنحة الناشرين وقاعات الندوات أخذت أفكر في ما يفعله الكتاب في هذه المدينة. رأيت زواراً ينتقلون من رفوف الكتب إلى قاعات الحوار يحملون معهم أسئلة عن اللغة والتاريخ وما يقرؤه أبناؤهم. وفي تلك المسافة القصيرة بين جناح وندوة لمست كيف تعيش الشارقة ثقافتها. وفي ختام الدورة الخامسة والأربعين بدا لي أن هذا المشهد هو ثمرة المشروع الذي بدأه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حين جعل الثقافة جزءاً من بناء الإمارة.

سلطان القاسمي مؤرخ هاجسه الثقافة. وحين قدم في هذه الدورة روايته التاريخية «الجلندي خالد بن سلطان القاسمي»، دعا الباحثين إلى العودة إلى المخطوطات والمصادر الأصلية. وفي هذه الدعوة شيء من سيرته مع التاريخ. فما استقر في الروايات المتداولة يظل قابلاً للمراجعة كلما ظهرت وثيقة تفتح باباً لقراءة جديدة. ومن هذه العناية بالمصادر يمكن فهم مكانة «المعجم التاريخي للغة العربية» و"الموسوعة العربية الشاملة في مشروع الشارقة. ففي جناح مفتوح للجمهور أصبح في متناول القارئ عمل اقتضى سنوات من البحث في مراجع متفرقة.

وفي الافتتاح روت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي جانباً من هذه السيرة كما عاشتها في بيت أبيها حين قالت له «جعلت الكتاب جزءاً من بيتنا ثم جعلت الشارقة بيتاً للكتاب» ومن تلك النشأة مضت في تجربتها مع الكتاب من داخل صناعة النشر في الإمارات عبر «مجموعة كلمات» واهتمامها بأدب الطفل العربي إلى رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين. وهي اليوم ترأس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وفي إدارة المعرض يبرز دور أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة في جمع الناشرين والكتاب والقراء ضمن برنامج تتجاور فيه صناعة النشر وأسئلة الثقافة. وفي حديثه إلى «عكاظ» خلال الدورة أشار إلى اتساع المشاركة الدولية رغم التطورات المحيطة بالمنطقة وإلى حضور السعودية بكتابها ودور نشرها في أجنحة المعرض ولقاءاته الثقافية.

وكان من وجوه نجاح البرنامج الثقافي أن طرح أسئلة تمس حياة القراء. ففي جلسة «الهوية العربية في كتب الأطفال المصورة» ناقشت كاتبات ورسامات كيف يمكن لألعاب وأغانٍ شعبية بدأت تغيب عن حياة الصغار أن تعود في قصص تستثير خيالهم. وفي مؤتمر المكتبات دار النقاش حول التحقق من إجابات الذكاء الاصطناعي. وبين الجلستين تتضح قيمة الكتاب في زمن العولمة ووسائل التواصل. فهو يمنح الطفل فرصة ليرى شيئاً من بيئته في الحكايات التي يقرأها ويمنح القارئ وقتاً ليتتبع الفكرة إلى مصدرها ويكون رأيه فيها.

وأنا أغادر المعرض فكرت في قارئ يعود إلى بيته بكتاب اختاره لأن ندوة أثارت فيه سؤالاً. حين يفتح ذلك الكتاب ويواصل السؤال يكون شيء من الشارقة قد عاد معه.