شن أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو هجوماً حاداً على مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة الودية أمام اليابان بنتيجة 3-2، اليوم (السبت).

«اجمع أغراضك وارحل»

وكتب روماريو عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «أنشيلوتي، كفى! اجمع أغراضك وارحل من هنا! لا أحد يشكك في تاريخك، فأنت واحد من أعظم المدربين الذين عرفهم عالم كرة القدم، لكن هذا كان على مستوى الأندية، أما مع المنتخب البرازيلي، فلم تُثبت حتى الآن أنك على قدر المهمة، لقد سئمنا ولم نعد نحتمل المزيد!».

وأضاف: «هل تريد مواصلة التدريب؟ عُد إلى الأندية، حيث صنعت اسمك وحققت شهرتك، فالمنتخب البرازيلي لا يمكن أن يظل يدفع ثمن التجارب والمغامرات».

رسالة نارية لرئيس الاتحاد

ووجه أسطورة الكرة البرازيلية رسالة مباشرة إلى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شعود، قائلاً: «رسالتي الآن إلى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شعود، أعتقد أنك تريد الخير لكرة القدم في بلادنا، لقد حان الوقت لتُظهر أنك تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرار، أرسل أنشيلوتي إلى الجحيم!».

«تعرضنا للإذلال والإحراج»

واختتم روماريو تصريحاته قائلاً: «لا يمكن الاستهتار بقميص المنتخب البرازيلي. لقد تعرضنا للكثير من الإذلال والإحراج، ولا يمكننا المخاطرة بإهدار كأس عالم أخرى، وعندما تضيع بطولة كأس العالم، لن يفيد البكاء والندم.. هذا هو وقت التحرك واتخاذ القرار».