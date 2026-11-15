قبل أيام قليلة وضعت هذه التغريدة: ألاحظ أن هناك جماعات كثيرة، أرى أنهم (دعاة على أبواب جهنم) يزينون الباطل، ويدَّعون الصلاح، وأقوالهم وأفعالهم تناقض ما جاء في كتاب الله العزيز. وترى، أن مجادلتهم شرسة، قاسية ليس بها من رحمة.. وإن قلت لهم: إن كل المذاهب جاءت بعد عهد الرسول الكريم، وما قيل ويقال منبعها مرويات بها خليط من الصحيح والمنتحل (وإن كان أغلبها منتحلاً)، قذفتك ألسنتهم بشواظ من نار. المنجى من كل تلك الأقوال هو ما قاله الرسول الكريم: «قل آمنت بالله ثم استقم». المطلوب، الاستقامة فقط التي تمكنك من العيش الراضي، والمبتعد عن الإيذاء. الخلاصة: «ما في فائدة مع هذه الجحافل المهيئة لقذفك إلى النار!»، ومع نهاية التغريدة انصبّت حمم بعض الناس، حمم رافضة لرأيي هذا! ومضيفين كماً مهولاً من الشتائم والسخرية. كنت مستغرباً، وما زلت مستغرباً، فما الذي حملته التغريدة من منكر؟ التفسير المثالي أن المعلقين ينقادون صوب الهدف الرئيس، وهو الاعتراض فقط، من غير تفكير إزاء المكتوب أو المنطوق، وهناك رقيقو المعرفة، وهناك حديثو السن الذين لا يفقهون أموراً كثيرة، وهناك المتصلبون الذين لديهم موقف حاد من الأشخاص، حتى لو قالوا قولاً صائباً، وهناك من يؤمن أن القول والتوجيه لا بد أن يمر من خلال أناس بعينهم، وكأن الدين خاص لفئة محددة، مع أن الله أنزل كتاباً قابلاً للقبول من جميع فئات البشر وفق عقلية القارئ أو الحافظ له.. الله عز وجل خلقنا لعمارة هذه الأرض، والعمارة هي البناء وليس الهدم، والاستقامة ألا تؤذي أحداً قولاً أو فعلاً، ولو تتبعنا قول الرسول الكريم في قوله: «قل آمنت بالله ثم استقم»، لوجدنا في هذا الحديث طريق النجاة، وإذا التزم بهذا الحديث أفراد أمة محمد لن يكون هناك أي احتراب أو عداوة، فالفرق التي ولدت بعد موت الرسول الكريم فرق ليس لها أي مرجعية إلزامية دينية (حتى لو قيل إنهم يتحدثون بما أنزل الله وما قاله الرسول)، إنما هم مؤوِّلون، والتأويل لا يلزم الجميع بذلك التأويل، كما أن تلك المدارس أو المذاهب زادت زوائد لا يقبل بها العقل المؤمن الحق.. وعلى كل فرد منا الإيمان والاستقامة، وربما تكون الاستقامة قد تغيرت بالإضافة والزيادة لدى تلك المذاهب، فيستوجب على المجتمع الإسلامي (من خلال الأفراد)، الإيمان والاستقامة. وأهم معنى للاستقامة ألا تؤذي أحداً، والتزام الفرد بعدم الإيذاء سوف يقلص أعداد المتابعين للمذاهب الساعية لدمار الحياة وليس إلى بنائها. كما قلت في آخر التغريدة: «ما في فائدة مع هذه الجحافل المهيئة لقذفك إلى النار!».