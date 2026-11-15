من دردشة الاستراحة إلى كرسي الخبير في بعض الاستديوهات الرياضية، يكفي أن يتكرر ظهور الضيف حتى يبدأ في مخاطبة الناس من موقع الخبير. في الحلقة الأولى يتحدث عن فريقه المفضل، وفي التالية يشرح للمدرب كيف يدير المباراة، ثم يستدير إلى الشاشة ليحسم قرار الحكم، وبعد الفاصل يضع خطة لإنقاذ الكرة السعودية. تتبدل القضايا ويبقى اليقين على حاله، حتى لو تغيّرت الحجة من حلقة إلى أخرى.



هؤلاء هم «إعلاميو الباراشوت». يهبط بعضهم على كرسي التحليل من باب الاستضافة، ثم يمنحهم تكرار الظهور مكانةً أكبر مما يقدّمونه على الشاشة. وحين يعامل البرنامج كل رأي يصدر عن ضيفه بوصفه خلاصة خبرة، يسهل على الضيف أن يرى نفسه من كبار القوم، وأن يتعامل مع من يسأله عن حجته كأنه ينتقص من مقامه.



من حق المشجع أن يسأل المدرب عن تبديلاته، ومن حق الصحفي أن ينتقد قرار الحكم. لكن حين يتولى أحدهم شرح المباراة للناس، يصبح مطالبًا بأن يبيّن كيف توصّل إلى حكمه. من يقول إن المدرب أخطأ بإخراج لاعب، عليه أن يشرح ما الذي تغيّر في الملعب بعد التبديل. ومن يجزم بأن الحكم خالف القانون، عليه أن يذكر القاعدة التي يستند إليها، وأن يقرّ بحدود اللقطة المعروضة إذا كانت زاوية التصوير لا تكفي للحسم. هذه التفاصيل هي التي تمنح النقد قيمته، وهي أول ما يضيع حين تتحول الحلقة إلى دردشة استراحة أمام الكاميرا.



في الاستراحة، ينتهي الخلاف عادة بانتهاء السهرة. أما على الهواء، فقد تُقتطع جملة عابرة وتنتشر وحدها، وقد يتحول التشكيك في قرار فني إلى تشكيك في ذمة صاحبه. هنا تظهر كلفة إطلاق سهام النقد في كل اتجاه. فالمدرب الذي خسر مباراة يُحكم على مشروعه كله، والحكم الذي أخطأ في لقطة تُقرأ نواياه، والإداري الذي اتخذ قرارًا قابلًا للنقاش يُحمّل كل إخفاق سبق مجيئه. وبين هذه الأحكام يضيع السؤال الذي كان يستحق وقت الحلقة أصلًا.



وتتحمل إدارات البرامج نصيبها من المسؤولية.



تراه نهارًا يقدّم برنامجه، وفي المساء يستضيفه صديقه بصفة خبير. وفي اليوم التالي يتبادلان الكراسي.



هكذا تُدار بعض الاستضافات على طريقة «نفّعني وأنفّعك»، ويبقى المشاهد يتساءل عمّا أضافه الضيف إلى الحلقة.



عندما يستدعي الضيف نفسه للحديث عن إعداد اللاعبين والتحكيم واللوائح وإدارة الأندية، فمن اختاره لهذه الأدوار كلها؟ وحين يطلق اتهامًا، ويمرّ المذيع إلى السؤال التالي، فمن يسأله عن الدليل؟ أحيانًا يكفي سؤال متابعة واحد ليعرف المشاهد مقدار ما لدى المتحدث من معرفة، لكن هذا السؤال يحتاج إلى مذيع حضّر للموضوع، ويعرف أين يضغط وأين يترك المجال للشرح.



للخبرة أكثر من طريق. قد يكتسبها صحفي أمضى سنوات يتابع الأندية، ويسأل أهل الاختصاص، أو لاعب يعرف تفاصيل غرفة الملابس، أو حكم سابق يستطيع شرح قرار معقد بلغة يفهمها الجمهور. ولكل واحد منهم مساحة يستطيع أن يضيف فيها، وحدود يعرفها من واقع تجربته. قيمة الضيف تظهر حين يستطيع أن يشرح ما رآه، وأن يراجع رأيه حين تظهر معلومة جديدة، وأن يقول أمام الكاميرا «لا أعلم» حين يحتاج السؤال إلى معرفة لا يملكها.



بعد كل حلقة، يستطيع المشاهد أن يسأل نفسه سؤالًا بسيطًا. ما الذي فهمته عن المباراة، ولم أكن أفهمه قبل أن أسمع هذا الخبير؟ إذا انقضت ساعة كاملة، وبقيت الإجابة مجرد قائمة بمن هاجمهم الضيف، فقد حصل البرنامج على مشاهدة، وخسر المشاهد ساعة كان ينتظر فيها أن يفهم كرة القدم.