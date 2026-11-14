في قرار يحمل رسائل حاسمة بشأن ضوابط المحتوى الديني على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إجراءات واسعة ضد المحامي أحمد عبده ماهر، شملت منعه من الظهور عبر جميع وسائل الإعلام، وحجب حساباته وصفحاته ومقاطع الفيديو الخاصة به، إلى جانب ملاحقة الصفحات التي تعيد نشر محتواه، وذلك على خلفية ما تضمنته المواد المنسوبة إليه من إساءات للرسول ﷺ وصحابته الكرام.

وفي بيان رسمي، اليوم (السبت) أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا بمنع ظهور ماهر عبر جميع وسائل الإعلام، وحظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به، على خلفية ما نُسب إليه من إساءات وتطاول على الرسول محمد ﷺ وصحابته الكرام، في مخالفة للقيم الدينية والمجتمعية والمعايير الإعلامية.

وقرر المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم استضافة ماهر أو إتاحة أي مساحة إعلامية لعرض المحتوى الذي يقدمه أو تداوله.



حجب حسابات أحمد عبده ماهر على مواقع التواصل

ولم يقتصر القرار على وسائل الإعلام التقليدية، إذ شمل حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمحامي أحمد عبده ماهر عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما امتد القرار إلى الحسابات والصفحات الأخرى التي تعيد نشر المحتوى الذي يقدمه أو تتولى تداوله عبر الفضاء الرقمي، في خطوة تستهدف منع انتشاره على نطاق أوسع.

وفي هذا الإطار، قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ قرار الحجب، بما يشمل الحسابات والصفحات المشمولة بالقرار.



إحالة الأمر إلى نقابة المحامين

وعلى الصعيد المهني، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إبلاغ نقابة المحامين رسميًا بما نُسب إلى أحمد عبده ماهر من بث وعرض محتوى يتضمن إساءات إلى الرموز الدينية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في إطار اختصاصاتها.

وأكد المجلس أن قراراته تأتي في ضوء ما اعتبره خروجًا على القيم الدينية والمجتمعية ومخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر.