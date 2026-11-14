تقترب منصة «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، من استعادة عملياتها التشغيلية بصورة طبيعية، بعد واحدة من أكبر عمليات سرقة الأصول الرقمية في التاريخ، بعدما أعلنت عزمها إعادة فتح عمليات السحب عبر جميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم (السبت)، إنها أعادت خلال الأسبوع الجاري فتح عمليات السحب عبر 87 شبكة، مؤكدة أنها تستهدف استكمال إعادة فتح السحب لجميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.



بينانس تعيد فتح السحب على مراحل

وكانت «بينانس» قد بدأت استئناف عمليات السحب تدريجيًا في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما أعلنت تغطية نحو 95% من قيمة العملات الرقمية التي سُرقت من منصتها، والبالغة 6.3 مليار دولار.

وجاءت هذه الخطوة عقب اختراق أمني تعرضت له المنصة في 29 أكتوبر الماضي، ووصفه خبراء بأنه أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، ما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة الأصول المتضررة وضمان تعويض العملاء بالكامل.



اتهامات لكوريا الشمالية بالوقوف وراء الاختراق

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» وشركة «بينانس» أن كوريا الشمالية تقف وراء الهجوم الإلكتروني، في حين نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عنه.

كما نسبت شركات متخصصة في التحقيقات المتعلقة بتقنية البلوك تشين الهجوم إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor».

وفي تقرير أولي بشأن كيفية تنفيذ عملية السرقة، كشفت «بينانس» أن الاختراق جاء نتيجة عملية قرصنة متعددة المراحل، بدأت في يونيو الماضي، وشهدت سلسلة من الاختراقات الأمنية التي انتهت بسرقة الأصول الرقمية في 29 أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن الهجوم سلط الضوء مجددًا على المخاطر الأمنية التي تواجه الأصول الرقمية، وأثار تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة على أعمال المنصة وثقة المستخدمين فيها، خاصة مع ضخامة المبلغ المسروق.



تغييرات إدارية بعد أكبر سرقة للعملات المشفرة

وعلى صعيد التداعيات الإدارية، غادر كايزر نغ، المدير المالي السابق لشركة «بينانس»، منصبه بعد أكثر من أسبوع على واقعة الاختراق، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في الشركة، متجهًا إلى تأسيس مشروع جديد.

وعينت المنصة جاستن ييك خلفًا له، وهو أحد المسؤولين الماليين المخضرمين، وكان يشغل مؤخرًا منصب نائب رئيس الشؤون المالية في شركة «إيروالكس».

وتسعى «بينانس» من خلال استكمال إعادة فتح عمليات السحب إلى استعادة انتظام خدماتها واحتواء آثار الاختراق، بالتوازي مع تعهدها بتعويض العملاء عن الأصول التي تعرضت للسرقة بالكامل.