لم تكن الفتيات القاصرات يعرفن أن الشخص الذي يتحدث إليهن عبر الهاتف ليس مراهقاً في مثل أعمارهن، بل شاباً يبلغ 27 عاماً، يستخدم اسماً مستعاراً ووجهاً زائفاً ليكسب ثقتهن، قبل أن يحوّل أسرارهن وصورهن الخاصة إلى وسيلة للتهديد والابتزاز. لكن هذه الحيلة الرقمية انتهت بحكم قضائي ثقيل في بريطانيا، بعدما قضت محكمة بسجن الطالب الهندي بلال قاضي لمدة 30 عاماً، إثر إدانته باستهداف عشرات الفتيات القاصرات عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وكان الشاب الهندي يتقمص شخصية مراهق بريطاني يُدعى «ريس»، ويتواصل مع ضحاياه عبر تطبيقات «سناب شات» و«روبلوكس» و«وينك»، مستغلاً طبيعة هذه المنصات وسهولة التعارف فيها لبناء علاقات افتراضية مع فتيات صغيرات.

وبحسب التحقيقات، لم يكن هدفه مجرد التواصل، إذ كان يعمل على إقناع الفتيات بإرسال صور ومقاطع جنسية، ثم يستخدم ما يحصل عليه منهن أداة للسيطرة عليهن، مهدداً بنشر المحتوى الخاص إذا رفضن تنفيذ مطالبه.

وكشفت القضية عن حجم أوسع مما تمكن المحققون من إثباته في البداية، فقد امتدت الأنشطة الإجرامية من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2025، وطالت فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عاماً، في 28 منطقة بريطانية. ورصد المحققون نحو 180 ضحية محتملة، نجحوا في تحديد هوية 70 فتاة منهن، فيما أقر المتهم بارتكاب 37 جريمة من أصل 39 تهمة وجهت إليه.

ولم تبدأ القضية باكتشاف شبكة ضخمة، بل ببلاغ تقدمت به فتاة إلى شرطة ديربيشاير في نوفمبر 2021. وبعد أشهر، انتقلت التحقيقات إلى شرطة تشيشاير في مايو 2022، بعدما توصلت السلطات إلى أن المتهم كان يقيم في مدينة تشيستر. واللافت أن المتهم كان طالباً جامعياً، إذ درس في تشيستر قبل انتقاله إلى جامعة برمنغهام لمتابعة دراسة الكيمياء، بينما كانت هويته الافتراضية المزعومة تخفي وراءها نشاطاً إجرامياً استمر سنوات.

وإلى جانب السجن 30 عاماً، تضمن الحكم ثماني سنوات من الإفراج المشروط الممتد بعد انتهاء العقوبة، في واحدة من القضايا التي تكشف كيف يمكن لهوية مزيفة على شاشة هاتف أن تتحول إلى فخ يستهدف أطفالاً في منازلهم، ومن مدن متباعدة تضم شبكة من الضحايا لا يعرف بعضهم بعضاً.