حين يتحول البريق الأصفر إلى سراب غامض، تدرك المتاجر الكبرى أنها وقعت في شباك ذئب محترف. ففي قلب إمارة أبوظبي، لم تكن صفقة المجوهرات الفاخرة سوى غطاء محكم لفصل من الاحتيال المتقن، إذ تمكن شخص يتنقل بمهارة بين الأكاذيب من مغادرة أحد المحلات بكميات هائلة من المصوغات الذهبية تُقدر قيمتها بـ14 مليون درهم، متسلحاً بادعاءات كاذبة عن عمله لصالح شخصيات نافذة، ومقدماً وعوداً معسولة بسداد المبالغ لاحقاً.

مرت ستة أشهر كاملة وظل الصائغ ينتظر وفاءً لم يتحقق، بينما كان الجاني ينعم بغنيمته مختبئاً في ملحق سكني بعيد عن الأنظار، ومستعيناً بآخرين لتسهيل تصريف المسروقات. غير أن الأجهزة الأمنية في شرطة أبوظبي لم تترك للمماطلة مكاناً، ففور تلقي البلاغ، تحرك قطاع الأمن الجنائي عبر خلية عمل متخصصة وظفت أحدث الأنظمة الذكية وخوارزميات تحليل البيانات لتتبع تحركات المشتبه به بدقة مذهلة.

وانتهى السباق مع الزمن عندما حددت الفرق الميدانية مخبأ المتهم، لتنفذ مداهمة أمنية مباغتة أسقطته متلبساً. وعثرت العناصر الأمنية داخل المخبأ على صناديق ممتلئة بالذهب المنهوب، إلى جانب المستندات والفواتير التي استخدمها في حبك خديعته، في حين اعترف خلال التحقيقات بأنه فرّط في أجزاء أخرى من الغنيمة عبر بيعها.

وأعادت هذه العملية السريعة الأمور لنصابها في وقت قياسي، وأكدت يقظة المنظومة الأمنية، مترافقة مع تحذيرات مشددة أطلقتها الجهات المختصة لكل التجار بضرورة التحقق الصارم من هويات المتعاملين، وعدم الركون للوعود المؤجلة أو تسليم البضائع باهظة الثمن دون ضمانات مالية قاطعة.