في أعقاب اضطراب واسع أصاب حركة الطيران في الولايات المتحدة، وأدى إلى توقف الرحلات لساعات في مختلف أنحاء البلاد، صعّد وزير النقل الأمريكي شون دافي مطالبه للكونغرس بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، رافعًا قيمة التمويل المطلوب من 30 مليار دولار إلى 50 مليارًا، حسبما أفاد موقع «بوليتيكو».

وجاءت مطالب دافي، بعدما تسبب عطل في أنظمة الاتصالات والبيانات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في إصدار قرار بوقف حركة الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعطيل الرحلات في مطارات أمريكية عديدة، وترك شركات الطيران أمام تراكم كبير في التأخيرات، بينما حاولت إعادة العمليات إلى جدولها الطبيعي.

وقال دافي إنه سبق أن طالب الكونغرس بتوفير 30 مليار دولار لتطوير نظام الملاحة الجوية، لكنه يرى الآن أن هناك حاجة إلى رفع المبلغ إلى 50 مليار دولار، مؤكدًا أن تحديث البنية التحتية للطيران يمثل أولوية وطنية تتطلب دعمًا من الحزبين.

وأضاف: «طلبت ذلك، والرئيس طلب 30 مليار دولار، لكنني أريد 50 مليارًا، ما الذي يمكن أن يكون أهم من امتلاك نظام لمراقبة الحركة الجوية يعمل بالفعل؟ أريد من الكونغرس تقديم تمويل طارئ، هذه قضية تتجاوز الانتماءات الحزبية، إنها قضية أمريكية».



عطل مفاجئ يوقف الطائرات في جميع المطارات

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد أصدرت، في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة - بالتوقيت المحلي -، قرارًا بوقف حركة الطائرات في المطارات الأمريكية، مشيرة إلى وجود مشكلات في الاتصالات أثرت على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية.

وقالت الإدارة في إخطار رسمي: «نظرًا لظروف استثنائية ولأسباب تتعلق بالسلامة، تقرر وقف حركة الطائرات في جميع المطارات».

وأوضح دافي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن القرار جاء بعد مشكلة في الاتصالات أثرت على عدة مراكز لمراقبة الحركة الجوية على المسارات الجوية، مشيرًا إلى أن الفنيين بدأوا التحقيق في أسباب العطل.

وتتولى هذه المراكز إدارة حركة الطائرات أثناء انتقالها بين المطارات، خصوصًا على الارتفاعات المتوسطة والعالية، كما توجه الطيارين خلال مسارات الرحلات لضمان وجود مسافات آمنة بين الطائرات.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين إنه لا توجد «أدلة على الإطلاق» تشير إلى أن قرار إيقاف الرحلات نجم عن هجوم إلكتروني أو اختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنه أكد أن السلطات لا تزال تدرس الاحتمالات.

وفي المقابل، أوضح دافي أن بعض المنشآت المسؤولة عن توجيه الرحلات بدأت تواجه حالة من عدم الاستقرار في بيانات الرادار والاتصالات مع الطائرات، ما أدى إلى ظهور معلومات غير متسقة بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية.

وعزا وزير النقل الأزمة إلى تقادم نظام مراقبة الحركة الجوية، لكنه لم يقدم تفاصيل فنية موسعة بشأن طبيعة الخلل، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة ضخ استثمارات كبيرة لتحديثه.



أعطال متكررة تكشف هشاشة البنية التحتية للطيران

ولا يأتي العطل الأخير بمعزل عن سلسلة من المشكلات التقنية التي أثرت على عمليات إدارة الطيران الفيدرالية خلال السنوات الماضية، وأثارت مخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الحالية على التعامل مع حركة الطيران المتزايدة.

ففي يناير 2023، تسبب عطل في نظام الإشعارات الموجهة للطيارين (NOTAM) في تعليق جميع الرحلات الداخلية الأمريكية، بعدما حُذفت ملفات عن طريق الخطأ أثناء تحديث برمجي نفذه موظفو شركة متعاقدة مع الإدارة.

وكشف ذلك الحادث عن نقاط ضعف في النظام الذي يعتمد عليه الطيارون للحصول على معلومات أساسية تتعلق بسلامة الرحلات، وكان أول توقف واسع لحركة الطيران في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي سبتمبر الماضي، أدى عطل في أحد مراكز مراقبة الحركة الجوية التابعة للإدارة في مدينة فيلادلفيا إلى اضطراب الرحلات في شمال شرق البلاد، وفرض قيود على الإقلاع، مع تأخيرات استمرت ساعات في مطارات نيوارك ليبرتي، وجون إف كينيدي، ولاجوارديا.

وبدأت الأزمة آنذاك بعد تعطل دائرة الاتصالات الرئيسية، قبل أن يكتشف الفنيون أن خط الألياف الضوئية الاحتياطي تعرض للقطع بواسطة فريق إنشائي في ولاية نيوجيرسي.

وبعد أسابيع قليلة، شهد مطار رالي دورهام الدولي بولاية نورث كارولينا حادثًا مشابهًا، بعدما تسبب أحد المتعاقدين مع إدارة الطيران الفيدرالية في قطع كابل ألياف ضوئية خلال أعمال سباكة بالقرب من برج المراقبة، ما أدى إلى مزيد من التأخيرات وإلغاء الرحلات.

وتضاف هذه الحوادث إلى مشكلات أخرى شهدتها العمليات الجوية في مطار نيوارك، بما يعزز الضغوط المطالبة بتحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة المستخدمة في إدارة المجال الجوي الأمريكي.



جدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطيران

وتزامنت الأزمة مع إعلان إدارة الطيران الفيدرالية، خلال الأسبوع الجاري، تعميم أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة الجوية، وتحمل اسم «SMART»، على مستوى البلاد.

وقالت الإدارة إن الأداة ستُستخدم في المجال الجوي التابع لمراكز مراقبة الحركة الجوية الـ22 في الولايات المتحدة، بهدف تقليل التأخيرات واستهلاك الوقود وتحسين تجربة المسافرين.

وعندما سُئل مولين عن احتمال ارتباط الأداة الجديدة بالعطل، قال إن السلطات تدرس الأمر، قبل أن يؤكد دافي في وقت لاحق أن نظام الذكاء الاصطناعي لم يكن طرفًا في الخلل الذي أدى إلى وقف الرحلات.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن جاهزية البنية التكنولوجية الحالية لاستيعاب الأنظمة الحديثة، خصوصًا أن المراكز التي شهدت مشكلات الاتصالات هي نفسها التي تستهدف الإدارة إدخال الأداة الجديدة إليها.



الكونغرس يطالب بتحقيق شامل في أزمة الطيران

وعلى وقع الاضطرابات، بدأ أعضاء في الكونغرس الأمريكي المطالبة بتوضيحات من إدارة الطيران الفيدرالية بشأن أسباب العطل، والإجراءات التي ستُتخذ لمنع تكراره.

وقالت السيناتور الديمقراطية تامي داكوورث، العضو البارز في اللجنة الفرعية للطيران التابعة للجنة التجارة بمجلس الشيوخ، والمرشحة لتولي رئاستها مستقبلًا، إنها ستطالب الإدارة بإجابات واضحة بشأن ما حدث.

وأضافت، في منشور عبر منصة «إكس»، أن سلامة المجال الجوي تعتمد على وجود أنظمة احتياطية متعددة، مشددة على أن السبب الذي أدى إلى وقف الرحلات على مستوى البلاد يستوجب تحقيقًا شاملًا وكاملًا.

من جانبهم، اعتبر أعضاء جمهوريون في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ أن الحادثة تؤكد ضرورة الإسراع في تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية القديمة، مطالبين بإعطاء الأولوية للمراكز التي شهدت الأعطال بدلًا من توجيه الموارد إلى مشروعات أخرى.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد حصلت على 12.5 مليار دولار ضمن حزمة تشريعية كبرى أقرها الجمهوريون العام الماضي، بهدف إطلاق برنامج تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية.

ومن المقرر أن يضغط دافي على أعضاء الكونغرس خلال الأسبوع المقبل للحصول على التمويل الإضافي، في محاولة لتسريع تحديث البنية التحتية الجوية، بعدما أظهرت الأزمة الأخيرة حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه أعطال الاتصالات والأنظمة القديمة على حركة الطيران في الولايات المتحدة.