لم يكن تهديد تفجير سيارة مفخخة أمام مؤسسة تعليمية في الدار البيضاء مجرد بلاغ أمني عابر، فقد استدعى الاتصال الهاتفي استنفاراً للأجهزة الأمنية في المغرب التي عمدت إلى تفعيل إجراءات التعامل مع التهديدات الإرهابية، قبل أن تكشف التحريات مفاجأة غير متوقعة: فالمشتبه فيه تلميذ لم يتجاوز 15 عاماً.

وأعلنت المصالح الأمنية المغربية توقيف تلميذ قاصر، مساء أمس (الجمعة)، للاشتباه في تورطه في اختلاق تهديد إرهابي استهدف مؤسسات تعليمية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إحدى المؤسسات التعليمية اتصالين من رقم مجهول، أبلغ خلالهما المتصل عن عزمه تفجير سيارة مفخخة أمام الواجهة الأمامية للمدرسة، في تهديد دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك سريعاً والتعامل مع البلاغ باعتباره خطراً محتملاً.

وتدخلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبدأت عمليات المعاينة الميدانية والتحري لتحديد مدى جدية التهديد ومصدر الاتصالات. لكن نتائج البحث كشفت أن الأمر يتعلق بتهديدات وهمية، وأن وراءها تلميذاً قاصراً يبلغ من العمر 15 عاماً، جرى تحديد هويته وتوقيفه.

وأُخضع المشتبه فيه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد دوافعه وكشف جميع الظروف المحيطة بالواقعة. غير أن التحقيقات لم تصل إلى نهايتها بعد، إذ تواصل الشرطة المغربية تحرياتها لتوقيف تلميذ قاصر آخر، يُشتبه في مشاركته في هذه الأفعال التي لم تقتصر على مؤسسة تعليمية واحدة، بل استهدفت عدة مؤسسات في الدار البيضاء. وهكذا تحوّل بلاغ عن سيارة مفخخة إلى قضية جنائية بطلها المشتبه فيه تلميذ في الـ15 من عمره، فيما لا تزال السلطات تسعى لكشف كامل ملابسات الاتصالات وجميع المتورطين فيها.