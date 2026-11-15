في لفتة استثنائية مؤثرة، حرص لاعبو المنتخب البرتغالي على تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة الدنمارك، مساء (السبت)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

مشهد استثنائي قبل المباراة

ودخل المنتخب البرتغالي أرض الملعب لخوض مباراته أمام الدنمارك، وكأن الفريق يضم 11 نسخة من «رونالدو»، بعدما ارتدى جميع اللاعبين الأساسيين قمصاناً تحمل الرقم 7 الخاص بالنجم كريستيانو رونالدو، تكريماً لقائد المنتخب السابق.

واحتفظ اللاعبون بهذه القمصان حتى بعد عزف النشيد الوطني، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع انطلاق المباراة، ويرتدي الجميع أطقم اللعب المعتادة.

تحية خاصة في الدقيقة السابعة

وشهدت الدقيقة السابعة من المباراة لفتة تكريمية أخرى لكريستيانو رونالدو، بعدما ظهرت صورة القائد السابق على الشاشة العملاقة في الملعب، وسط تصفيق حار من الجماهير وهتافات باسمه، في مشهد عكس مكانته الكبيرة لدى جماهير المنتخب البرتغالي.

أرقام أسطورية

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز أساطير المنتخب البرتغالي، بعدما امتدت مسيرته الدولية لأكثر من عقدين، منذ مشاركته الأولى عام 2003.

وخلال مسيرته مع المنتخب، خاض «الدون» 234 مباراة، سجل خلالها 146 هدفاً، وتُوّج بثلاثة ألقاب، أبرزها بطولة أمم أوروبا 2016، إلى جانب لقبين في دوري الأمم الأوروبية.