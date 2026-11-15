قد يفقد بعض الأشخاص القدرة على التمييز الدقيق بين السخونة والبرودة، خصوصاً في القدمين، نتيجة اضطرابات تصيب الأعصاب الطرفية، ما يزيد احتمالات التعرض لحروق أو إصابات جلدية دون الشعور بها فور حدوثها.

وتشير الأبحاث الطبية إلى أن الاعتلال العصبي الطرفي، قد يؤثر في الألياف العصبية المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم والحرارة، فيما يبرز مرض السكري ضمن أبرز العوامل المرتبطة بهذه الحالة، إلى جانب نقص بعض الفيتامينات واضطرابات صحية أخرى.

وتوضح دراسات متخصصة، أن ضعف الإحساس يبدأ بتنميل أو وخز متكرر في أصابع القدمين، قبل أن يتطور لدى بعض المصابين إلى تراجع القدرة على اكتشاف الإصابات الصغيرة أو التغيرات الحرارية.

ويؤكد الأطباء، أهمية فحص القدمين بصورة منتظمة لدى الأشخاص المعرضين للاعتلال العصبي، وتجنب اختبار حرارة الماء بالقدم مباشرة، مع استخدام وسائل آمنة للتحقق من درجة حرارته.

ويستدعي التنميل المستمر أو فقدان الإحساس أو ظهور جروح غير مؤلمة تقييماً طبياً، خصوصاً لدى مرضى السكري، للحد من احتمالات تطور المضاعفات.