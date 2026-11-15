شهدت عقبة شميلة الجبلية بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان، مساء (الأربعاء) الماضي، حادثاً مرورياً مأساوياً أسفر عن وفاة خمسة أشخاص من أسرة واحدة، هم قائد المركبة محمد الغزواني وزوجته وأبناؤهما الثلاثة، إثر سقوط مركبتهم من أحد المنحدرات الجبلية أثناء هبوطهم من جبال فيفاء.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت الأسرة في نزهة بجبال فيفاء، وأثناء عودتها والنزول عبر عقبة شميلة، فقد قائد المركبة السيطرة عليها، لتنطلق بسرعة في المنحدر الجبلي، وسط ظروف جوية شهدت هطول أمطار غزيرة على المحافظة، قبل أن تتجاوز أحد المنعطفات التي لا تتوفر فيها حواجز ومصدات حماية، وتهوي من ارتفاع يُقدّر بنحو 500 متر، وصولاً إلى الطريق في أسفل العقبة.

وفور وقوع الحادث، باشرت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بفيفاء موقع الحادث، حيث استمرت عمليات البحث والتمشيط في المنحدرات الجبلية للوصول إلى الأطفال الذين سقطوا من المركبة أثناء ارتطامها وتدحرجها عبر المنحدر، حتى نحو الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وعقب الحادث، باشرت بلدية محافظة فيفاء إغلاق الجزء الذي سقطت منه المركبة باستخدام حواجز خرسانية، في إجراء احترازي للحد من مخاطر الموقع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ولا تزال الأسباب الفنية للحادث غير مؤكدة، فيما تبرز الحاجة إلى الوقوف على مدى تأثير الأمطار الغزيرة وحالة الطريق واحتمالية حدوث خلل في نظام المكابح، إلى جانب أهمية استكمال وسائل السلامة والحماية في المنعطفات والمنحدرات الخطرة بعقبة شميلة. كما أن الحادث يعيد طرح أهمية معالجة المواقع الخطرة، وتركيب المصدات والحواجز الواقية في المنعطفات المطلة على المنحدرات الجبلية.