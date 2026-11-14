على امتداد عقود من الحضور الأكاديمي والفكري والصحفي، شكّل الأستاذ الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، أحد الأصوات السعودية التي جمعت بين عمق المعرفة السياسية ورصانة الطرح والالتزام بقضايا الأمة. ومن قاعات الجامعة إلى مجلس الشورى وصفحات صحيفة «عكاظ»، وصولاً إلى صالونه الثقافي في جدة، امتدت تجربته بوصفه أكاديمياً ومفكراً وكاتباً آمن بأن المعرفة مسؤولية، وأن بناء الوعي يتطلب فهماً عميقاً للتاريخ وتحولات السياسة وموازين القوى.

ومع ابتعاده عن الأضواء أخيراً بسبب ظروفه الصحية، تستعيد الذاكرة الثقافية مسيرة رجل اتخذ من الهدوء منهجاً، ومن التحليل الموضوعي أداة للتعبير عن مواقفه، بعيداً عن الإثارة والمواقف العابرة، محافظاً على لغة متزنة حتى في تناوله أكثر القضايا السياسية حساسية وتعقيداً.

في جامعة الملك عبدالعزيز، أسس فاضل قسم العلوم السياسية، وأسهم في ترسيخ حضوره الأكاديمي، وتتلمذت على يديه أجيال من الباحثين والدبلوماسيين الذين حملوا معارفهم إلى ميادين العمل العام. ولم تنحصر تجربته في التدريس والبحث، إذ امتدت إلى عضوية مجلس الشورى لسنوات طويلة، مشاركاً بخبرته السياسية في العمل المؤسسي، إلى جانب إسهاماته في التأليف والتحليل الصحفي.

وفي جدة، تحولت «أحدية صدقة فاضل» إلى منتدى ثقافي مفتوح، يجمع النخب الأكاديمية والإعلامية والأدبية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الفكرية والسياسية، في امتداد لدوره في وصل المعرفة الأكاديمية بالمجتمع.

أما في مقالاته بصحيفة «عكاظ»، فبرز اهتمامه بقراءة التحولات الإقليمية والدولية، والأمن القومي العربي، والقضية الفلسطينية، وتغيرات النظام الدولي. وقدّم عبر كتاباته رؤية تنطلق من وعي قومي عميق، معتمداً التحليل الهادئ واللغة الرصينة، ومبتعداً عن الإثارة التي قد تطغى على جوهر القضايا.

وتتجلى خصوصية تجربته في تعدد مساحات تأثيره؛ فهو الأستاذ الذي أسهم في إعداد الأجيال، والمثقف الذي فتح مجلسه للحوار، والكاتب الذي تعامل مع المقال بوصفه مسؤولية فكرية، وعضو الشورى الذي نقل خبرته الأكاديمية إلى العمل العام.

واليوم، ومع تراجع حضوره بفعل ظروفه الصحية، يبقى صدقة فاضل حاضراً في ذاكرة طلابه وقرائه ورواد أحديته، شاهداً على مسيرة جعلت من المعرفة قيمة، ومن الحوار ثقافة، ومن الرصانة سمة لا تفارق صاحبها، حتى حين يفرض الغياب صمته.