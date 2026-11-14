تواجه حركة الطيران في الولايات المتحدة احتمالات اضطرابات جديدة، مع اقتراب عاصفة من شمال غرب البلاد، في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تعاني تداعيات عطل تقني تسبب في تعليق الرحلات المغادرة على مستوى البلاد لساعات.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن جبهة باردة قوية تتجه نحو مناطق في شمال غرب المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تجلب أمطاراً ورياحاً نشطة وانخفاضاً في مستوى السحب، مساء (السبت) وخلال الليل، بما قد يزيد صعوبات الإقلاع والهبوط في عدد من المطارات.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات الأحوال الجوية المتدهورة أجزاء من ولايتي واشنطن وأوريجون، وسط توقعات بأن تنعكس الظروف الجوية على حركة الطيران في مطار سياتل تاكوما الدولي، المعروف باسم «سي تاك»، ومطار سبوكان الدولي بولاية واشنطن.

وبحسب الشبكة، فإن انخفاض قاعدة السحب قد يحد من مدى الرؤية المتاح أمام الطيارين خلال عمليات الإقلاع والهبوط، بينما قد تؤدي الرياح القوية والأمطار إلى إبطاء العمليات الجوية، أو فرض قيود تشغيلية مؤقتة إذا تراجعت الظروف إلى مستويات تؤثر على معايير السلامة.

ولا تقتصر التحديات الجوية على شمال غرب البلاد، إذ قد تواجه مطارات ومناطق أخرى صعوبات محلية بسبب اشتداد الرياح في شمال شرق الولايات المتحدة، وتراجع الرؤية في دنفر، وانخفاض السحب في سان فرانسيسكو.

وتأتي هذه المخاطر في وقت تعمل فيه شركات الطيران الأمريكية على احتواء تداعيات واحدة من أكبر حالات تعطيل حركة الطيران في البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، (الجمعة)، قراراً بوقف مغادرة الرحلات الجوية من المطارات الأمريكية بسبب مشكلات في الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية.

ورفعت الإدارة القرار في وقت لاحق من مساء (الجمعة)، بعد استمرار التعليق لأكثر من أربع ساعات، وسمحت باستئناف عمليات المغادرة، لكنها حذرت من أن عودة الحركة إلى طبيعتها ستحتاج إلى وقت، بسبب الاضطرابات التي طالت جداول الرحلات وتوزيع الطائرات وأطقم التشغيل.

ووفقاً لبيانات موقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، أُلغيت أكثر من 3400 رحلة داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها بحلول صباح (السبت)، فيما سجل الموقع آلاف الإلغاءات والتأخيرات خلال يوم (الجمعة)، مع استمرار جهود شركات الطيران لمعالجة تراكم الرحلات المتأثرة.

وكانت شركات الطيران الكبرى من بين الأكثر تأثراً، إذ أظهرت بيانات «فلايت أوير» في تحديث صباح (السبت) أن شركة دلتا ألغت نحو 20% من رحلاتها المقررة، مقابل 17% لشركة يونايتد و15% لأمريكان إيرلاينز، في مؤشر على حجم الضغوط التشغيلية التي تواجه القطاع.