قُتل شخصان وأُصيب آخران، اليوم (السبت)، جراء انفجار سيارة في مدينة جرمانا بريف دمشق السورية، في حادثة نجم عنها سقوط ضحايا وأضرار في محيط موقع الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام عربية أن الانفجار وقع بالقرب من معمل لتصنيع البطاريات، فيما أفاد التلفزيون السوري، نقلاً عن محافظة ريف دمشق، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يورد لاحقاً أن الحصيلة ارتفعت إلى قتيلين ومصابين اثنين.

وذكر التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زُرعت داخل إحدى السيارات، ووقع في محيط كورنيش النسيم بمدينة جرمانا، بالقرب من كراج السويداء.

ووصلت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الحادث، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة جثة ملقاة على الأرض، وسط تجمع عدد من السكان في محيط الانفجار.