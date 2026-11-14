أدانَتْ رابطةُ العالَم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الغارةَ الجويةَ الإسرائيلية التي استهدفت مجمعَ ناصر الطبي في خان يونس، وكذلك استهداف المواقع التي تؤوي النازحين في قطاع غزة، واستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، والإمدادات الطبية إلى القطاع.

وند معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بالانتهاكاتِ الإسرائيلية المرفوضةِ والمُدانةِ التي تُفاقِم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتمثِّل انتهاكًا لكلِّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدَّولية والإنسانية، وتَقويضًا لكلّ جُهود السّلام، بما فيها الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدَّد فضيلتُه على الضرورةِ المُلِحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاهَ الوقف الفوري لكافّة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المُحتلَّة، مثمّنًا -بتأييدٍ كبيرٍ- البيانَ الصادرَ عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الباكستانية، والجمهورية التركية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في هذا الشأن، وتضامُنهم الراسِخ مع الشّعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، ودعْمهم الثابت لحقوقه المَشروعة.