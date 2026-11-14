دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد حول هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الخميس المقبل.

ووفقًا «للأرصاد»، ستتأثر منطقة مكة المكرمة، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل جدة ورابغ وخليص والقنفذة والليث.

كما ستتأثر مناطق جازان وعسير والباحة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية.