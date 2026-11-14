استعرض مؤتمر الخبر الأول للطب النفسي والصحة النفسية، الذي نظمته الجمعية السعودية للطب النفسي، (السبت) 14 نوفمبر 2026م، بمدينة الخبر، أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج الفصام والاضطرابات الذهانية، وفي مقدمتها العلاجات الدوائية طويلة المفعول التي تُعطى عن طريق الحقن مرة واحدة كل ستة أشهر، إلى جانب أدوية حديثة تعتمد على آليات علاجية جديدة، بما يسهم في تحسين استمرارية العلاج والحد من الانتكاسات المرضية.

وسلّط المؤتمر الضوء على التطورات التي شهدتها علاجات الفصام خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها المستحضرات الدوائية الممتدة المفعول التي تتيح لبعض المرضى تلقي جرعتين علاجيّتين سنوياً، بدلاً من تناول الأدوية بصورة يومية أو تلقي الحقن على فترات أقصر، الأمر الذي يمثل خياراً علاجياً مهماً للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الانتظام على العلاج.

وناقش المشاركون دور هذه العلاجات في تعزيز استقرار الحالة المرضية، وتقليل احتمالات الانتكاس الناتج عن الانقطاع عن الأدوية، والحد من تكرار الدخول إلى المستشفيات، فضلاً عن تحسين الأداء الاجتماعي والوظيفي للمريض، مؤكدين أهمية اختيار العلاج المناسب وفق التقييم السريري للطبيب المختص، ومدى استقرار الحالة وملاءمتها للعلاج طويل المفعول.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور ياسر عبدالرازق، استشاري الطب النفسي بمستشفى إرادة بالدمام، أحدث التطورات العلمية في فهم مرض الفصام وطبيعته، والتحولات التي شهدتها النظريات الطبية في تفسير أسبابه وآلياته العصبية، وانعكاساتها على تطوير الأساليب التشخيصية والعلاجية.

كما تناول الدكتور ماجد الحربي، خلال مشاركته العلمية، مرحلة جديدة في علاج الفصام باستخدام الحقن طويلة المفعول التي تُعطى مرتين سنوياً، مستعرضاً أهمية هذه الخيارات في دعم الالتزام بالخطة العلاجية وتعزيز استقرار المرضى على المدى الطويل.

وتطرق المؤتمر إلى الجيل الجديد من الأدوية المضادة للذهان، التي يعتمد بعضها على آليات عمل تختلف عن العلاجات التقليدية، من خلال استهداف مسارات عصبية جديدة، بما يفتح آفاقاً إضافية لتطوير الخيارات العلاجية وتحسين السيطرة على الأعراض، مع السعي إلى الحد من بعض الآثار الجانبية التي قد تؤثر في جودة حياة المرضى، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية والاستجابة العلاجية لكل حالة.

كما ناقشت الجلسات العلمية التحديات المرتبطة بعلاج الأعراض السلبية والمعرفية للفصام، ومنها ضعف الدافعية، والانسحاب الاجتماعي، واضطرابات التركيز والذاكرة، التي قد تستمر لدى بعض المرضى رغم السيطرة على الأعراض الذهانية، وتؤثر في قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية والاندماج في المجتمع.

ويُعد الفصام من الاضطرابات النفسية المعقدة التي تؤثر في التفكير والإدراك والسلوك والوظائف الاجتماعية، وتبرز أهمية التعامل معه من خلال التشخيص المبكر والتدخل العلاجي المناسب والمتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في تحسين فرص التعافي وتقليل تأثير المرض في المريض وأسرته.

وأكدت المناقشات العلمية أهمية تبني مفهوم شامل للتعافي من الفصام، يتجاوز السيطرة على الهلاوس والضلالات إلى تحسين القدرات المعرفية والوظيفية، وتعزيز الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المرضى وأسرهم.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود الجمعية السعودية للطب النفسي لتعزيز الممارسة الطبية المبنية على الأدلة العلمية، وتبادل الخبرات بين المختصين، وإطلاع الممارسين الصحيين على أحدث المستجدات في تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها، بما يدعم تطوير خدمات الصحة النفسية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة.