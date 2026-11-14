حملت مواجهة أستراليا وقطر، التي انتهت بفوز المنتخب الأسترالي بثلاثية نظيفة، حكاية عائلية لافتة، بطلها ثلاثة أزواج من الأشقاء ارتبطوا جميعاً بقميص المنتخب، في مشهد توزعت فصوله بين أرض الملعب والغياب بسبب الإصابة.



وجمعت الحكاية عائلات يينغي، وهيرينغتون، وبوس؛ إذ شارك خمسة من الأشقاء في المواجهة، فيما غاب جوردي بوس عن قائمة المنتخب في هذه النافذة الدولية بسبب الإصابة، ليكون شقيقه كيسي أحد أبرز وجوه اللقاء بتسجيل ظهوره الدولي الأول.



وكانت البداية مع عائلة يينغي، بعدما شارك تيتي أساسياً ونجح في تسجيل الهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 32، قبل أن يدخل شقيقه كوسيني مع بداية الشوط الثاني بديلاً له، في مشهد تبادل خلاله الشقيقان موقعيهما داخل الملعب. وشكلت المباراة عودة كوسيني إلى المنتخب للمرة الأولى منذ عام 2024.



أما عائلة هيرينغتون، فشهدت ظهور ديزل الدولي الأول، عندما دخل بديلاً لشقيقه لوكاس في الدقيقة 81، ليخوض الشقيقان المواجهة ذاتها بقميص المنتخب الأسترالي، بعدما سبق للوكاس تمثيل المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.



واكتملت الحكاية مع عائلة بوس، بعدما سجل كيسي ظهوره الدولي الأول مع أستراليا، إثر دخوله بديلاً في الدقيقة 77، مرتدياً القميص رقم 5 الذي يرتديه شقيقه الأكبر جوردي، صاحب المشاركات الدولية السابقة، والغائب عن معسكر المنتخب في هذه النافذة بسبب الإصابة.



وهكذا، شهدت مواجهة قطر مشاركة خمسة أشقاء من ثلاث عائلات، فيما حضرت العائلة السادسة عبر قميص جوردي الذي ارتداه شقيقه كيسي، لتسجل المباراة ظهورين دوليين أولين، وتجمع الأشقاء الثلاثة في حكاية استثنائية بقميص أستراليا.