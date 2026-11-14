استقبل رئيس جمهورية الشيشان الرئيس رمضان قديروف، في مقر رئيس الجمهورية بالعاصمة غروزني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير تركي بن محمد خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما لجمهورية الشيشان وشعبها دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّل الرئيس الشيشاني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقام الأمير تركي بن محمد بزيارة لحي فلاديمير بوتين الجديد في العاصمة غروزني، واطّلع على أبرز مشاريعه العمرانية ومرافقه السكنية والخدمية، التي يجري تطويرها ضمن خطة التوسع العمراني للمدينة.

وكان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، قد وصل إلى جمهورية الشيشان في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية.