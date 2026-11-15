واصلت شركة «مايكروسوفت» جهود استعادة خدماتها الرقمية، عقب عطل تقني واسع النطاق، وأثر على مستخدمي حزمة «Microsoft 365» في عدد من دول العالم، وسط بلاغات عن اضطرابات طالت البريد الإلكتروني ومنصات التواصل المهني.

وشملت المشكلات خدمات «Outlook» و«Teams»، ما انعكس على أعمال مؤسسات حكومية وتجارية تعتمد على هذه التطبيقات في إدارة المراسلات والاجتماعات والتواصل اليومي.

وبحسب بيانات مواقع تتبع الأعطال، وردت بلاغات من مستخدمين في 74 دولة وإقليماً، في مؤشر على اتساع النطاق الجغرافي للاضطرابات، دون أن يعني ذلك توقف الخدمات بالكامل في جميع تلك المناطق.

وأعلنت «مايكروسوفت»، تحقيق تحسن تدريجي في أداء الخدمات المتأثرة، بالتزامن مع استمرار جهود المعالجة، فيما واجه بعض المستخدمين مشكلات متقطعة أثناء محاولات الوصول إلى التطبيقات.

ويعيد العطل تسليط الضوء على حجم اعتماد المؤسسات على خدمات الحوسبة السحابية، والتداعيات التشغيلية التي قد تنجم عن تعطل منصات العمل والاتصال الرقمية.

وتبرز الحادثة أهمية خطط استمرارية الأعمال والبدائل التقنية لدى المؤسسات، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة العمليات اليومية.