نشرت الجريدة الرسمية في دولة الكويت «الكويت اليوم»، ثلاثة مراسيم، تضمنت سحب شهادة الجنسية من 13 شخصاً، إضافة إلى مرسوم بإسقاطها عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 178 لسنة 2026 على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.

واستند المرسوم إلى المادة «21 مكرراً أ» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

كما نص المرسوم رقم 179 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص، فيما قضى المرسوم الثالث رقم 180 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.