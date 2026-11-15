نبَّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول وحدوث صواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة تستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا مماثلًا لمحافظات القنفذة والليث والعرضيات وأضم، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.