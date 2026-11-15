توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.