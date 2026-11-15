حققت شركة «سبيس إكس» الأمريكية إنجازاً جديداً في مجال الرحلات الفضائية، بعدما نجحت للمرة الأولى في إعادة الجزء العلوي من صاروخ «ستارشيب» إلى منصة إطلاقه في ولاية تكساس، والتقاطه بواسطة أذرع ميكانيكية عملاقة، عقب رحلة استمرت 22 ساعة أكمل خلالها 14 دورة حول الأرض.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، نجحت المركبة الفضائية، التي يبلغ طولها نحو 52 متراً، في الهبوط بين الأذرع الميكانيكية لبرج الإطلاق، خلال الرحلة التجريبية الخامسة عشرة للصاروخ، في خطوة مهمة نحو تطوير نظام إطلاق فضائي قابل لإعادة الاستخدام.

وكانت الشركة تخطط لتنفيذ عملية التقاط مزدوجة، تشمل استعادة المعزز الصاروخي «سوبر هيفي» والمركبة العلوية «ستارشيب»، إلا أن المعزز انحرف عن مساره بعد دقائق من الإقلاع وانفجر في خليج المكسيك.

وأوضح المتحدث باسم «سبيس إكس» دان هوت أن نظام التوجيه والملاحة والتحكم رصد عدم وجود المعزز في الموقع المناسب لتنفيذ عملية الالتقاط، ما أدى إلى إلغاء المحاولة حفاظاً على السلامة، فيما أشار الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إلى انخفاض مستوى الوقود في المعزز قليلاً.

ورغم فشل استعادة المعزز، اعتُبرت الرحلة نجاحاً مهماً للشركة، إذ تمكنت للمرة الأولى من التقاط المركبة العلوية، كما كانت هذه ثاني مرة يدخل فيها «ستارشيب» مدار الأرض.

ويأتي الإنجاز مع اقتراب الموعد المستهدف لعودة رواد الفضاء إلى سطح القمر عام 2028، ضمن خطط وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، التي تعاقدت مع شركتي «سبيس إكس» و«بلو أوريجين» لتطوير مركبات الهبوط القمري.

وأشاد مدير «ناسا» جاريد إسحاقمان بنتائج الرحلة، معتبراً أنها تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف استكشاف القمر.

وتعتزم «سبيس إكس» زيادة وتيرة الرحلات التجريبية لـ«ستارشيب» إلى رحلة أسبوعياً، ثم رحلتين أسبوعياً، في إطار مساعيها لتطوير مركبة فضائية يمكن إعادة استخدامها بسرعة، بما يسهم في خفض تكاليف الرحلات الفضائية.

وشهدت الرحلة أيضاً إطلاق 26 قمراً صناعياً من الجيل الثالث لشبكة «ستارلينك»، فيما تواصل الشركة تطوير تقنياتها لدعم المهمات المستقبلية إلى القمر والمريخ.