كشف المخرج المصري رامي إمام عن تفاصيل أول مشادة جمعته بوالده الفنان عادل إمام خلال تعاونهما فيعرض مسرحية «بودي جارد»، إلى جانب قصة اختياره لإخراج فيلم «أمير الظلام»، ورد فعل عمه المنتج عصام إمام عندما علم بترشيحه لتولي المهمة.

أول خلاف بين رامي إمام ووالده

روى رامي إمام خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أول مشادة حدثت بينه وبين والده خلال العمل على مسرحية «بودي جارد»، بعدما اعترض على أحد الأمور الواردة في النص.

وأوضح أنه عبر عن رفضه بطريقة أثارت غضب عادل إمام، إذ ألقى أوراق النص على الأرض، في تصرف لم يكن الزعيم معتاداً عليه من المشاركين في أعماله، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينهما خلال تلك اللحظة.

وأضاف إمام أنه شعر بالقلق والارتباك بعد الموقف، خصوصاً أنه لم يكن بإمكانه الابتعاد عن والده أو تجنب مواجهته، نظراً إلى إقامتهما في المنزل نفسه.

وتابع أن والدته استقبلته فور عودته إلى المنزل وأخبرته بأن والده ينتظره في الغرفة، بعدما حاولت معرفة سبب غضبه، الأمر الذي زاد من شعوره بالخوف والترقب، قبل أن يختتم حكايته بسخرية، مستعيناً بجملة شهيرة لوالده من مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، قائلاً: «وأنا أعيط».

كيف اختاره عادل إمام لإخراج «أمير الظلام»؟

وفي جانب آخر من حديثه، كشف رامي إمام عن كواليس إسناد إخراج فيلم «أمير الظلام» إليه، والذي مثل أولى تجاربه في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، موضحاً أن والده رشحه للعمل بعدما شاهد فيديو كليب أخرجه للمطربة شيماء سعيد في بداية مشوارها الفني.

وأشار إلى أنه لم يحسم موقفه من العرض فوراً بسبب إدراكه اختلاف متطلبات إخراج فيديو كليب قصير عن تقديم فيلم سينمائي طويل، لكنه قرر بعد التفكير قبول الترشيح وخوض التجربة.

جديد أعماله الفنية

وعلى صعيد آخر، يخوض رامي إمام تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «معاد عشا»، الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويجمع في أحداثه بين الكوميديا السوداء والغموض، في معالجة مختلفة عن أعماله السابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عبدالوهاب وهدى المفتي، بمشاركة عمرو عابد، وعارفة عبد الرسول، وآلاء علي، ومروان فارس، وروان الغابة، وأحمد بيلا، ومحمد ناصر، ونور عبد الناصر، وأحمد رضوان، وسلمى تيمور، والعمل من قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج رامي إمام.