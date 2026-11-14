شهدت منطقة قصر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة مشادة بين المطرب إيهاب توفيق وشابين يستقلان دراجة نارية، إثر احتكاك بين سيارة الفنان والدراجة أمام أحد الفنادق الشهيرة على كورنيش النيل، قبل أن ينتهي الخلاف بالتصالح بين الأطراف، دون وقوع إصابات.

احتكاك يشعل المشادة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أثناء دخول سيارة إيهاب توفيق أحد الفنادق بمنطقة قصر النيل، إذ وقع احتكاك بينها وبين دراجة نارية كان يستقلها شابان، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تبادلا خلالها الاتهامات بشأن ملابسات الحادث.

وعقب تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفحص ملابساته والاستماع إلى أقوال الأطراف، فيما أظهرت المعاينة عدم وقوع أي إصابات.

التصالح ينهي الخلاف

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في احتواء الموقف، إذ اتفق المطرب والشابان على التصالح، لتنتهي الواقعة دون تصعيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حفل مرتقب في لبنان

وعلى صعيد نشاطه الفني، يستعد إيهاب توفيق للقاء جمهوره في لبنان، (السبت) 12 ديسمبر القادم، من خلال حفل غنائي يقام في منطقة «أطلال بلازا»، وفق الملصق الدعائي الذي كشف عنه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وتحمل الأمسية إهداءً إلى روح الفنان الراحل هاني شاكر، تقديراً لمسيرته ومكانته في الأغنية العربية، ومن المنتظر أن يقدم إيهاب توفيق خلالها مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحاً واسعاً، إلى جانب استحضار عدد من أعمال هاني شاكر ومحطاته الفنية.

«حد شافنا» تحقق تفاعلاً

وكانت أغنية «حد شافنا» قد حققت تفاعلاً ضمن أحدث الأعمال الغنائية التي طرحها إيهاب توفيق، وجمعت بين الطرب والتجديد الموسيقي، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.