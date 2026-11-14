شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها.. ديو غنائي مع ابنتها وحفل في بيروت

تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لخوض تجربة غنائية جديدة ومختلفة، تجمعها بابنتها هنا، من خلال ديو غنائي مرتقب تستعدان لطرحه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمثل الظهور الغنائي الأول لهما معاً، وسط ترقب من الجمهور للكشف عن تفاصيل العمل.

ديو يجمع شيرين وابنتها

وكشفت هنا عن المفاجأة عبر حسابها على «إنستغرام»، إذ نشرت صورة تجمعها بوالدتها، ووجهت رسالة إلى محبي شيرين دعتهم خلالها إلى التفاعل مع الصورة وإعادة نشرها ومتابعة حسابها، تمهيداً للإعلان عن المشروع الغنائي الجديد.

وأعلنت هنا في رسالتها تحضيرها لأغنية مشتركة مع والدتها، معربة عن ثقتها في إعجاب الجمهور بالعمل، ومشيرة إلى أن تفاصيل الديو ستُكشف قريباً.

وأثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين متابعي الفنانة المصرية، الذين أبدوا حماسهم لسماع صوت شيرين إلى جانب ابنتها، والتعرف على طبيعة التجربة الغنائية التي تجمعهما.

هنا تستعرض موهبتها الغنائية

ولم يكن اهتمام الجمهور بالديو المرتقب وليد الإعلان وحده، إذ سبق أن لفتت هنا الأنظار بمقاطع مصورة ظهرت خلالها وهي تغني إلى جانب والدتها، وتوثق لحظات عفوية تجمعهما.

ومن أبرز تلك المقاطع ظهورهما داخل أحد المطاعم وهما ترددان أغنية «يا قلبو» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كما نشرت هنا مقطعاً آخر ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية «على بالي» لوالدتها، ما أثار تعليقات المتابعين بشأن موهبتها الصوتية وإمكانية خوضها تجربة الغناء.

حفل شيرين في بيروت

وعلى صعيد حفلاتها، تستعد شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 26 ديسمبر المقبل، من خلال حفل غنائي تقدم خلاله مجموعة من أبرز أعمالها القديمة والحديثة.

3 أغنيات جديدة في 2026

وشهد نشاط شيرين الغنائي خلال عام 2026 طرح عدد من الأغنيات الجديدة، بعد فترة من الغياب، من بينها «الحضن شوك» و«تباعاً تباعاً» و«عسل حياتي»، في عودة فنية حظيت باهتمام جمهورها ومتابعيها.