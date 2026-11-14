شاركت الشاعرة والإعلامية المغربية مريم كويس في أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ألقت خلالها عدداً من قصائدها بالفصحى والنبطي، إلى جانب مجموعة من الشعراء. وأبدت كويس اعتزازها بالمشاركة، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور مع قصائدها كان من أجمل ما حملته معها من الأمسية.

وكشفت عن استعدادها لإصدار ديوانها الشعري الأول قريباً، ويضم مختارات من قصائدها النبطية. وتحمل كويس درجة الماجستير في الأدب العربي وشهادة اجتياز من أكاديمية الشعر النبطي في أبوظبي. ولها قصائد منشورة في عدد من المجلات والمنابر الإعلامية، كما شاركت بقصة "الشهم الحليم" في كتاب "نساء ملهمات".