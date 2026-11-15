أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 10.6 ملايين شخص أُصيبوا بمرض السل خلال عام 2025، فيما توفي 1.1 مليون شخص جراء المرض، محذرة من بطء وتيرة التقدم العالمي في مكافحته.



وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن الوفيات الناجمة عن السل انخفضت بنسبة 35% منذ عام 2015، فيما أسهمت برامج العلاج في إنقاذ نحو 86 مليون شخص منذ عام 2000.

وأكدت أن السل لا يزال يمثل السبب الرئيس للوفيات الناتجة عن عامل مُعدٍ واحد على مستوى العالم، مشيرة إلى أن معدل الإصابة العالمي انخفض بنسبة 14% فقط منذ عام 2015، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد البالغ 50%.

وأضافت أن 88% من إجمالي الإصابات تتركز في 30 دولة، بينما حققت منطقتا أوروبا وأفريقيا أكبر معدلات التقدم في الحد من انتشار المرض.

كما شددت المنظمة على أهمية زيادة التمويل المخصص للأبحاث، لافتة إلى أن حجم الإنفاق على أبحاث السل لا يزال أقل بكثير من المستهدف عالميًا.