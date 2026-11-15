لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق سريع جنوب غربي كولومبيا، وسط تحقيقات أولية تشير إلى احتمال تعرض السائق لنوبة نوم مفاجئة أثناء القيادة.

وأوضحت الشرطة الوطنية الكولومبية أن الحادث وقع، السبت، على طريق «غارزون - نيفا» في مقاطعة هويلا، عندما انقلبت حافلة كانت متجهة إلى العاصمة بوغوتا، بعد انطلاقها من بلدة سان فيسينتي في مقاطعة كاكيتا جنوبي البلاد.

وبحسب تقرير للشرطة، يرجّح المحققون أن السائق تعرض لما يُعرف بـ«النوم الدقيق»، وهي حالة يفقد فيها الشخص يقظته لثوانٍ معدودة، ما قد يكون تسبب في فقدانه السيطرة على الحافلة، وفقاً لـ «أسوشيتد برس».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرق الطوارئ وهي تسعف المصابين، فيما تجمع أشخاص حول الحافلة المنقلبة وسط مشاهد من الحزن والبكاء.

وأكدت السلطات استمرار التحقيقات لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث، دون الكشف عن هويات الضحايا حتى الآن، فيما جرى رفع الحافلة من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وشدد مدير إدارة المرور والنقل في الشرطة الكولومبية، العقيد إدوين كوريا، على ضرورة حصول السائقين على قسط كافٍ من الراحة قبل بدء رحلاتهم، لتجنب الحوادث المرتبطة بالإرهاق والنعاس أثناء القيادة.