حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن مناقشة إطار أمني جديد لأوروبا، طرحته الولايات المتحدة ضمن جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قد تفتح الباب أمام موسكو لإعادة ترتيب موازين القوى في القارة وإضعاف حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح زيلينسكي أن واشنطن أثارت إمكانية التوصل إلى ترتيبات أمنية أوروبية جديدة، معتبراً أن توسيع المفاوضات لتشمل مستقبل الأمن الأوروبي، بدلاً من التركيز على إنهاء الحرب، ينطوي على مخاطر قد يستفيد منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وأكد أن موسكو تسعى إلى إعادة النظر في الضمانات الأمنية الأوروبية وتغيير الحدود، محذراً من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد الصراعات بدلاً من إنهائها.

وكشف الرئيس الأوكراني أن الجانب الأمريكي طرح للمرة الأولى تساؤلاً بشأن إمكانية انسحاب كييف من الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها في إقليم دونباس شرقي البلاد، مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو»، مشدداً على رفض التنازل عن الأراضي الأوكرانية أو الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق المحتلة.

وأشار إلى أن بلاده تناقش مع شركائها حزمة ضمانات أمنية تشمل دعماً من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدرات الجيش الأوكراني، وتوفير دعم مالي وخطة لإعادة الإعمار، موضحاً أنه قد يعرض أي اتفاق متكامل على المجتمع الأوكراني لإبداء رأيه.

ورفض زيلينسكي كذلك فكرة التزام أوكرانيا الحياد، مؤكداً أن ذلك يستلزم تعديلاً دستورياً، وأن بلاده لن تقبل فرض هذا الشرط عليها.

وشدد على أن القرارات المتعلقة بأمن أوروبا يجب أن يتخذها الأوروبيون أنفسهم بعد انتهاء الحرب، محذراً من احتمال سعي بوتين إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة النظر في انتشار قوات «الناتو».

وفي ملف المفاوضات، أوضح زيلينسكي أن أولويات كييف تشمل وقف الهجمات على منشآت الطاقة، وإعادة فتح البحر الأسود، وتبادل الأسرى، والتحضير لاجتماع بين القادة لإنهاء الحرب.

وكشف عن تفاهمات لتبادل أكثر من ألف أسير حرب من كل جانب، مشيراً إلى أن العدد النهائي لا يزال قيد التحديد، وقد يتراوح بين 1200 و1300 أسير.

ميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني استهداف منشأة نفطية في منطقة سامارا الروسية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في خزانات نفط، إلى جانب استهداف مطار عسكري في منطقة ليبيتسك، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 22 شخصاً، بينهم 3 أطفال، جراء هجوم روسي على مدينة زابوريجيا.