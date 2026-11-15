توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان وأضم بمنطقة مكة المكرمة، بدءًا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وسط تحذيرات من تقلبات جوية تستدعي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى تجنُّب الاقتراب من مجاري السيول والأودية أثناء هطول الأمطار، والتقيد بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامة الجميع.

وفي منطقة الباحة، نبَّه المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الخميس القادم، تشمل مدينة الباحة ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.

كما جدد الدفاع المدني دعوته إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات الجوية، مع الابتعاد عن المواقع الخطرة خلال فترة الحالة المطرية.